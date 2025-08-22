Hospitalizado el rapero Lil Nas X por posible sobredosis tras enfrentarse a la policía por ir en ropa interior por la calle

El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido hospitalizado la madrugada de este viernes en Los Ángeles (EEUU), según ha publicado TMZ, por una posible sobredosis de narcóticos después de protagonizar un incidente con la policía, que trataba de arrestarle por caminar en ropa interior por la calle.

Según las imágenes publicadas por el citado medio, el intérprete de Old Town Road se estaba paseando con botas de cowboy y calzoncillos por las calles de Los Ángeles, con una actitud errática y extravagante.

Entre otras cosas, Lil Nas X iba diciéndoles a los transeúntes cosas como "no lleguen tarde a la fiesta esta noche" o les agarraba el teléfono móvil diciéndoles "quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver, no me gustan los teléfonos". "¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto", dijo a una de las personas que iban por la avenida principal de la ciudad.

Su comportamiento llamó la atención de los vecinos, quienes avisaron a la policía, pero el rapero se enfrentó a ellos agrediendo a varios oficiales. "Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía", declaró el portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, se encontraba preparando su segundo álbum de estudio, Dreamboy, que verá la luz previsiblemente a finales de este 2025. El rapero hizo historia con su tema Old Town Road, con el que ganó dos premios Grammy, al batir el récord de la canción que más tiempo fue número 1 de Billboard Hot 100 y al ser el primer hombre gay en ganar un premio de la mano de la Asociación de Música Country.

De la preocupación por su cara paralizada a su polémica crucifixión

Aunque este incidente con la policía ha copado titulares, no es la primera polémica que protagoniza el artista, quien en enero de 2024 fue duramente criticado por herir los sentimientos religiosos con el videoclip de J Christ, donde se identificaba con Jesús y protagonizaba su propia crucifixión. En el mismo vídeo aparecía también como Noé abriendo las aguas o como Moisés con las tablas de la ley.

"No pretendía burlarme. Esto no era un ‘Que os jodan. Que se jodan los cristianos’. Esto no era eso. Era más bien ‘estoy de vuelta como Jesús’. No soy la primera persona que se disfraza de Jesús. No soy el primer rapero, no soy el primer artista, y no seré el último", se justificó entonces en X, recalcando que había hecho un paralelismo entre su regreso a la industria musical y la venida de Jesucristo.

El pasado mes de abril, el artista volvía a ser objeto de noticia al tener paralizada media cara, preocupando a sus seguidores. "Este soy yo intentando sonreír. Estoy como, ¿Qué onda? Ni siquiera puedo reírme correctamente", dijo a cámara en un vídeo en redes sociales.