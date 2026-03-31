Inma Cuesta: "El 'boom' de las series de misterio tiene que ver con el juego. Hay algo lúdico porque puedes compartir"

En los últimos años, las series y películas de misterio han ido ganando cada vez más adeptos y son un sinónimo de éxito. Tanto en sus versiones más clásicas con grandes series de detectives hasta en otras como los documentales true crime con los que muchos concilian el sueño o el cozy crime, otra vuelta de tuerca del género que resuelve un misterio en una atmósfera más agradable, familiar e incluso cómica.

Aquí podría entrar Si es martes, es asesinato, la nueva serie creada por Carlos Vila (Los misterios de Laura) y dirigida por Salvador Calvo que llega este 31 de marzo a Disney+. Esta nueva producción sigue a un grupo de variopintos turistas en un viaje organizado a Lisboa que se ve completamente alterado por el asesinato de uno de ellos.

A partir de ese momento, cuatro de los turistas, cada uno de su padre y de su madre, forman una especie de equipo para intentar resolver el misterio. A ellos dan vida Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener y Biel Montoro, que van añadiendo matices a sus personajes capítulo tras capítulo y que recuerdan la experiencia durante las semanas de rodaje en Lisboa como un campamento escolar.

Inma Cuesta, Álex García, Ana Wagener y Biel Montoro, en una escena de la serie DISNEY

"Disfrutamos un montón del ambiente, de estar todos juntos en Lisboa como un campamento de verano porque estábamos todos fuera de casa rodando con un objetivo común que era hacer la serie. Creo que disfrutar de esta cosa colectiva de todos a una fue lo mejor de la experiencia, que no siempre sucede porque cuando ruedas cerca de casa las vidas cotidianas se imponen", explica Biel Montoro en una entrevista de los protagonistas con El HuffPost.

Para Inma Cuesta, "Lisboa ayuda mucho a la convivencia", detallando que tuvieron la oportunidad de rodar "en sitios increíbles" y de hacer de todo durante su tiempo libre. "Se hizo familia", destaca Álex García. "Había un equipo de disfrutones. La gente hizo surf, fue a ver fados....", rememora entre risas el actor. "Se celebraron cumpleaños y fiestas", añade Ana Wagener.

"Eso se traslada a la pantalla cuando ocurre. Si nos hubiéramos llevado mal, pero no es el caso", destaca Inma Cuesta, que espera que el espectador pueda percibir esa buena sintonía en una serie en la que no falta el humor.

"Se hizo familia. Había un equipo de disfrutones. La gente hizo surf, fue a ver fados...." Álex García

Detrás de ese elenco de actores del que también forman parte otros grandes nombres como Pedro Casablanc, Luisa Gavasa o Belén López está Salvador Calvo, que no dudó cuando Carlos Vila se lo propuso. "Hace muchísimos años, casi 30, hicimos Motivos personales y me entendí a la perfección con él. Siempre habíamos querido volver a trabajar", explica el director.

"Me apetecía porque no era un whodunit—un manera de referirse a las historias de detectives o misterio— normal sino que incorporaba ese mestizaje con la comedia. Para mí era un reto porque no había hecho nada así. Me apetecía a nivel personal hacer algo que mi hija de ocho años pudiera ver. Esta es la primera cosa que he hecho que es apta para niños", reflexiona Calvo.

El 'boom' del misterio

La apuesta por Si es martes, es asesinato no sorprende teniendo en cuenta el boom que está viviendo de nuevo este tipo de género. Pero, ¿por qué engancha tanto a los espectadores? "Al final trata al espectador como un sujeto activo. Se le hace colaborar y se le hace partícipe de una investigación en la que él va detectando una serie de pistas y va construyendo quién es el asesino. Es una forma de consumo mucho más activa que la de un drama y te permite sacar tus conclusiones, incluso comentarlo con las personas con las que estás viendo la serie o con otra gente que la haya visto", destaca Calvo.

Es algo en lo que también coinciden Montoro, que cree que "esa cosa de invitar al espectador a que especule, a que haga sus hipótesis, engancha", y Ana Wagener, que recuerda que "todo el mundo tiene un inspector dentro".

"Quiero pensar que el juego porque al final, no digo el true crime que eso es otra cosa, pero este tipo de series que mezclan comedia con drama, misterio, thriller, yo creo que —lo que engancha— es el juego. Tiene algo lúdico, es una serie que puedes compartir y comentar", destaca además Inma Cuesta.

"Este tipo de series que mezclan comedia con drama, misterio, thriller, yo creo que el juego. Tiene algo lúdico, es una serie que puedes compartir y comentar" Inma Cuesta

Además, en esta serie se incluye ese elemento más familiar y, por supuesto, Lisboa como telón de fondo. "Me parece que ha sido un lujazo poder rodar allí. Es un personaje más de la trama, tiene misterio, es una ciudad con recovecos que tiene una belleza increíble, pero cierta decadencia de haber antiguamente un imperio, guarda secretos en cada esquina, tiene algo magnético. Eso le va muy bien a este género igual que le va un crucero, el Orient Express", defiende Calvo.

Un equipo de personajes variopintos

Los personajes a los que interpretan los cuatro protagonistas poco tienen que ver ellos: ni la misma edad, ni el mismo origen, ni el mismo momento vital, pero todos tienen en común que son apasionados del crimen, lo que les lleva a intentar resolver el puzle.

"Me sorprendió que desde el primer capítulo estos ya están ahí con su equipo y te lo crees. Eso me sorprendió y no sé si tiene algo que ver con la convivencia entre los actores", destaca Inma Cuesta sobre esta especie de Equipo A. "Después a nivel de trama, a nivel de personajes, cuando muere el primer turista, el primer asesinato, todos tienen una razón por lo que están ahí y todos traen algo suyo que también es un misterio y eso puede unir a estas cuatro dispares personas", añade Ana Wagener.

"A nivel de trama, cuando muere el primer turista todos tienen una razón por lo que están ahí y todos traen algo suyo que también es un misterio y eso puede unir a estas cuatro dispares personas" Ana Wagener

Para Biel Montoro, ese gusto por el misterio termina transformándose en afecto de verdad: "Son cuatro personas muy dispares pero con una pasión compartida y las pasiones unen mucho. Aunque no lo quieran y sea de una forma sutil y no se dan cuenta, se ven embarcados en ese objetivo común y al final se generan vínculos afectivos, se quieren y les preocupa lo que les pase".

Además del espectador, también los otros miembros del equipo van descubriendo secretos sobre sus compañeros, algo que el reparto es positivo para la narración. "El lenguaje a mí me sorprendió. Una cosa es rodar la serie, pero cuando nos invitó Disney a verla entera en pantalla grande me quedé muy sorprendida con el lenguaje que se ha creado a partir del montaje. Las pantallas partidas, los antecedentes de cada personaje al principio de cada capítulo, el romper la cuarta pared...", valora Wagener.

"Son cuatro personas muy dispares pero con una pasión compartida y las pasiones unen mucho. Aunque no lo quieran y sea de una forma sutil, se ven embarcados en ese objetivo común y al final se generan vínculos afectivos, se quieren y les preocupa lo que les pase" Biel Montoro

Para Salvador Calvo, "lo interesante es que los personajes no eran planos, no son el héroe y la heroína, todos tienen su misterio que se va descubriendo con pistas desde el principio y que nos llevan a pensar que quizás son el asesino que al final es de lo que se trata. Es el juego que te plantea la serie, un cluedo".

El final de la serie deja la trama abierta para posibles nuevas aventuras que lleven a los protagonistas a otros destinos al más puro estilo The White Lotus. ¿Si pudieran elegir un lugar, cuál sería? Para Álex García está claro que Japón, mientras que Inma Cuesta y Ana Wagener apuestan por Roma. Según Biel Montoro, Reikiavik sería una localización ideal. "Por decir una improbable que nadie se imagina cómo podría ser", apunta el actor. Está por ver si este grupo de detectives amateur vuelve a intentar resolver otro misterio.