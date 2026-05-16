Alba Guijarro, psicóloga: "A veces, si te obsesionas con alguien no tiene que ver con cuánto te gusta, sino con lo poco seguro que te sientes dentro de ese vínculo"

Todos hemos escuchado o bailado la canción de bachata Obsesión de Romeo Santos, aquella que dice: "No es amor, lo que tu sientes se llama obsesión". Y es que pensar constantemente en una persona, revisar si ha respondido un mensaje o analizar cada detalle de una conversación se ha convertido en algo cada vez más común en las relaciones. Sin embargo, detrás de esa aparente intensidad emocional puede esconderse algo muy distinto al enamoramiento.

La psicóloga y divulgadora ,Alba Guijarro, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok @talcualtia donde reflexiona sobre cómo la inseguridad emocional puede transformar un vínculo en una fuente constante de ansiedad. "A veces, si te obsesionas con alguien no tiene que ver con cuánto te gusta, sino con lo poco segura que te sientes dentro de ese vínculo", señala la especialista.

Cuando la atención se convierte en vigilancia

Según explica Alba Guijarro, el problema no es simplemente pensar en alguien, sino entrar en una dinámica de monitorización constante. "Si ha respondido, cómo ha respondido, si ha cambiado el tono, si está en línea, si sigue igual de presente que al principio…", describe.

La psicóloga sostiene que este tipo de conducta genera una especie de "enganche" emocional en el que la atención deja de centrarse en uno mismo para enfocarse exclusivamente en interpretar señales del otro. En muchos casos, la persona comienza a analizar mensajes, silencios, tiempos de respuesta o cambios mínimos en el comportamiento de la pareja o del vínculo afectivo.

La incertidumbre y la hipervigilancia

Para Guijarro, la clave está en la inseguridad emocional y en cómo el cerebro responde ante la incertidumbre afectiva. "Cuando hay incertidumbre, tu atención deja de estar en ti y se engancha a señales", explica.

Según la especialista, el cerebro entra entonces en un proceso constante de búsqueda de seguridad emocional, como si la relación se convirtiera en una prioridad de supervivencia. Ese estado provoca sobrepensamiento, necesidad de comprobar continuamente el contacto con la otra persona e incluso imaginar escenarios negativos o posibles pérdidas. "Eso no es enamoramiento, es hipervigilancia", advierte.

Confundir conexión con peligro

Uno de los aspectos más llamativos de la reflexión de Alba Guijarro es la idea de que muchas personas pueden estar confundiendo conexión emocional con sensación de amenaza. "Es muy posible que estés confundiendo conexión con peligro", afirma.

Desde el punto de vista psicológico, cuando un vínculo genera inseguridad constante, el amor deja de percibirse como algo estable y pasa a sentirse como algo frágil que puede desaparecer en cualquier momento.

Ese miedo a perder la relación es precisamente lo que mantiene activa la obsesión mental y la necesidad de controlar cada detalle del vínculo. La psicóloga explica que esta dinámica puede producir una gran activación emocional, haciendo que la persona viva pendiente de estímulos externos y de validaciones constantes.

Y aunque estas dinámicas emocionales no son nuevas, los mensajes y las redes sociales han multiplicado la exposición a señales constantes: estados en línea, dobles checks, tiempos de respuesta o actividad en plataformas digitales. Todo ello facilita que algunas personas entren en un estado continuo de alerta emocional.