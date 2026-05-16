Rosa Villacastín se pronuncia alto y claro sobre lo que ha hecho TVE mientras se emitía Eurovisión

Día histórico para España este sábado 16 de mayo: el país, mediante TVE, ha decidido no presentarse al festival de Eurovisión por primera vez en 70 años como señal de protesta por la presencia de Israel.

Para dejar claro la postura de España y de la cadena pública, este mismo sábado a las 21:00, hora a la que empieza Eurovisión, en pleno telediario, se ha podido ver un cartel de apoyo al pueblo palestino.

"El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", se puede leer en el mensaje que se ha emitido en televisión y en antena.

Un mensaje al que ha respondido Martin Green, director del festival, que ha afirmado que esto "es un asunto de la cadena y de su línea editorial" y que espera que España vuelva pronto porque se echa de menos a los eurofans españoles.

TVE ha decidido contraprogramar el festival, que desde España sólo se puede ver por YouTube, con un programa especial de La casa de la música, donde participarán reconocidos artistas como Raphael.

La periodista Rosa Villacastín ha visto este programa y se ha pronunciado tajante: "Qué acierto el de TVE al programar esta noche LaCasaDLaMusica, con la participación de grandes cantantes. No dejéis de verlo".

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.