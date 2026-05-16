El mensaje para la historia de RTVE justo cuando ha empezado Eurovisión sin España  

España no estará representada este sábado 16 de mayo de 2026 en la 70 edición del festival de Eurovisión por la presencia de Israel en el mismo. Para RTVE y para el Gobierno de Pedro Sánchez es inconcebible que este país participe de un certamen que representa los valores europeos.

El director de la corporación, José Pablo López, ha compartido a los pocos segundos de que empezase el festival un vídeo en el que se puede ver el mensaje de la cadena pública española con respeto a la emisión de este año.

"El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", se puede leer en el mensaje de RTVE que se ha visto justo a las 21:00, hora en la que ha empezado el festival.

En su lugar, RTVE emitirá un especial musical de La casa de la música como forma de plantar cara a la presencia de Israel en el concurso que casi gana el año pasado gracias al televoto.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito. En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.