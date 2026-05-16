Sorpresa por las palabras de Omar Montes sobre la ausencia de España en Eurovisión

Lo normal hubiese sido que este sábado 16 de mayo millones de personas en España quedasen con amigos o familiares junto a una tele, una pizza y bebida para disfrutar de una noche de música pero, a veces, hay que tomar decisiones complejas en un mundo complejo.

España no estará, como en los últimos 70 años, esta noche en Viena para participar en el festival de Eurovisión en señal de protesta por la presencia de Israel y tras una última edición muy polémica donde no ganaron por pocos votos.

En los 40 han preguntado a varios artistas por la ausencia de España en el festival y la reacción de Omar Montes, que tiene pinta de que no se ha enterado de qué va el asunto, está dano mucho que hablar.

"Vamos de mal en peor. Que ya no nos llamen ni para Eurovisión ya esto es... definitivo", ha empezado diciendo el cantante. Después le dicen que ha sido España quien ha tomado la decisión y ha comentado: "¿Lo ha decidido España? ¿Quién? ¿RTVE?".

"Habrá que hablar con RTVE y decirle que vamos, si a Eurovisión se ha ido toda la vida, cómo de repente no vamos a ir, con lo bien que lo hemos hecho en los últimos años que hemos quedado súper bien. Qué pena de verdad", ha sentenciado.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito. En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.