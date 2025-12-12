Jane Austen, más viva que nunca: de novelista cursi a autora respetada e icono de la generación Z 

Hasta hace no tantos años, se hablaba de Jane Austen con ciertos prejuicios que la consideraban una autora menor que había escrito novelas románticas perfectas para adaptar al cine, como si eso no hiciera de ella una autora relevante al nivel de algunos de sus coetáneos. En 2025 la cosa ha cambiado y en el año en el que se ha celebrado el 250º aniversario de su nacimiento la escritora británica ha sido celebrada con orgullo y está más viva que nunca.

Más de 200 años después de que naciera en Steventon, nadie duda de que es una autora clásica y el despliegue de este doble centenario lo demuestra: nuevas ediciones de su obra, ensayos sobre su literatura, proyecciones de la adaptación de Orgullo y prejuicio con Keira Knightley y Matthew Macfadyen y el festival que se celebra cada año en Bath con decenas de personas vestidas de época batiendo récords.

Centenares de personas celebrando a Jane Austen en Bath el pasado septiembre Getty Images

La cosa no acaba ahí ya que de cara a 2026 estaban previstas nuevas adaptaciones de Orgullo y prejuicio, una en formato de miniserie para Netflix con Emma Corrin a la cabeza y otra en versión audiolibro para Audible, además de una nueva adaptación cinematográfica de Sentido y Sensibilidad protagonizada por Daisy Edgar-Jones. Los espectadores no se han cansado de Austen y los lectores tampoco. Solo hace falta darse una vuelta por cualquier librería o gran superficie.

Vigente 250 años después de su nacimiento

La literatura de Austen sigue vigente pero, ¿qué tiene para seguir conquistando varios siglos después? “Yo siempre digo que Austen es la escritora que mejor entendió los defectos que conllevaba la coreografía de las relaciones humanas. No necesita duelos, dragones ni asesinatos: le basta una frase incómoda pronunciada en un salón incómodo”, defiende la escritora Espido Freire, autora de varios libros sobre la novelista británica como Dos tardes con Jane Austen (Alianza editorial).

“Sus novelas funcionan hoy porque hablan de cosas que no pasan de moda: la necesidad de ser vista tal como eres, el vértigo de tomar decisiones que pueden arruinarte la vida social, la negociación entre deseo y deber… y el humor”, explica Freire, que cree que la ironía de Austen es fundamental para entender el éxito de su obra. “Austen es afilada sin ser cruel, irónica sin perder la compasión” defiende la escritora.

Para Cristina Oñoro, profesora titular de Teoría de la literatura en la Universidad Complutense de Madrid y autora de Jane. Una biografía literaria de Jane Austen (Lumen), la autora de Persuasión es una “escritora universal, que sigue admitiendo nuevas lecturas y es inagotable”. “Es una autora de primer nivel. Ella tiene un doble componente que la hace muy actual que es, por un lado, haber inventado para la literatura una fórmula que es plenamente vigente hoy como es la comedia romántica y, al mismo tiempo, haber parodiado la literatura romántica de su época y haber sido muy crítica con la sociedad de su momento”, reflexiona la profesora.

“Esa combinación de manejar ya unos códigos que siguen siendo vigentes en el cine o en la ficción que leemos hoy y al mismo tiempo esa mirada tan irónica, tan incisiva sobre su realidad que la convierte en una adelantada al feminismo, conecta mucho con las nuevas generaciones”, insiste Oñoro.

Además, Espido Freite cita con especial importancia la “precisión quirúrgica” con la que escribe Austen. “Cuando la lees, tienes la sensación de que cada frase ha sido calibrada para generar el máximo efecto con el mínimo gesto. Eso convierte sus libros en clásicos atemporales”, sentencia la escritora.

Un icono para la generación Z

Austen se ha convertido en sinónimo de éxito no solo en las librerías, sino también en las redes sociales, donde centenares de personas, especialmente chicas jóvenes, comparten sus opiniones sobre los personajes de la escritora inglesa, hacen todo tipo de edits con las escenas de las adaptaciones cinematográfica o comparten reseñas con sus seguidores.

¿Por qué? “Porque Austen, sin quererlo, inventó a las protagonistas que la Gen Z lleva años reclamando: mujeres que piensan, que se equivocan, que dudan, que desean, que meten la pata hasta el fondo… y que aun así reclaman una vida propia”, responde rotunda Espido Freire.

“La Gen Z reconoce en Austen algo que creía reciente: la ansiedad social, la presión por encajar, los problemas económicos, el romanticismo que no quiere ser cursi, las amistades intensas o el terror a tomar decisiones irreversibles”, añade la escritora. Es algo con lo que coincide Cristina Oñoro, que también cita este “universo femenino” y estos personajes “bien construidos, con diálogos brillantes, con historias de amor universales”.

Para Oñoro, el fenómeno de Jane Austen entre las jóvenes es prueba de su curiosidad por las autoras clásicas más allá de lo que han aprendido en el colegio o universidad. “Refleja la voluntad por parte de la gente joven de redescubrir autores que igual no han estudiado en el instituto o dentro de la educación formal como sí puede ser con autores masculinos. Entonces descubrirla por tu cuenta, compartirla con tus amigas... es bonito”, explica la profesora.

“Es verdad que es una autora sobre la que hay mucho escrito, muchas adaptaciones cinematográficas y es un mundo visualmente muy potente. Tiene mucho alrededor y es perfecto para el fenómeno fan como lo puede ser Shakespeare, Dickens, Verne. Despiertan mucha pasión lectora y al mismo tiempo un reconocimiento de la crítica”, cuenta Oñoro.

Esa capacidad de generar un fenómeno fan alrededor de su trabajo es algo que también cita Freire, que cree que Austen es “sorprendentemente memeable”. “Sus dinámicas —los red flags, los dramas familiares, los crushes insufribles, los señores misteriosos con mala comunicación emocional— encajan perfectamente en la lógica de esta generación”, detalla la escritora.

Respetada después de años de menosprecio

Actualmente Austen se celebra y reivindica como una autora de primer nivel, pero no siempre fue así. "Ha cargado dos siglos con el sambenito de 'novelista doméstica', como si lo doméstico no fuese literario. En realidad, ella analizó con más lucidez que nadie los sistemas de poder que atravesaban la vida privada: el dinero, el matrimonio, el estatus, la educación. Pero como lo hacía con conversaciones, paseos y bailes, la crítica la apreció sin valorarla y se construyó un duradero prejuicio: si gustaba a las mujeres, debía de ser un arte menor. Por suerte, eso se está desmoronando", reflexiona Espido Freire.

Oñoro recuerda que Austen no ha sido la única, sino que se ha dado la misma tesitura con más autoras. "Tolstoi también escribía novelas románticas, Flaubert con Madame Bovary... Son obras que tienen un componente sentimental fuerte que va asociado a la novela, es algo natural del género. Creo que lo que ha pesado sobre ella es sencillamente la misoginia", defiende la profesora.

"Concretamente en España creo que la penalizaron las traducciones de la posguerra, que no fueron especialmente cuidadosas. Por ejemplo la traducción de Mansfield Park se saltó diez capítulos. A veces se publicaron en ediciones no muy cuidadas, tipo novela rosa o tebeo. Si tú a una autora no la cuidas con traducciones y ediciones a la altura de su literatura poco a poco va adquiriendo un cliché o un prejuicio que le pesó. En España también entró por las películas y luego hemos ido a los libros y eso puede ser un arma de doble filo", explica Oñoro.

En los últimos años, esa situación ha cambiado: "Es un momento para estar muy contenta porque yo hace años, cuando la leí en la universidad, todo era ‘autora menor, ñoña, cursi, romántica’ y luego cuando la lees, es que no tiene nada que ver. Es como si Henry James solo fuera novela romántica. También Dante da la brasa con Beatriz. Juzgar a los autores por sus tramas es algo que solo hacemos con las autoras".

Eso sí, para Oñoro todavía hay una cuenta pendiente con la escritora, que es traducir ensayos sobre ella "del mundo académico anglosajón" para que se pueda estudiar mejor su obra. "Vivimos un buen momento, perfecto para que se introduzca en el canon académico", desea la profesora.

"Hoy leemos a Austen con otros ojos y entendemos que su aparente ligereza escondía una inteligencia feroz. Se ha reivindicado no solo porque sus historias siguen vivas, sino porque hemos aprendido a valorar lo que antes se despreciaba: la ingeniería emocional, la mirada sociológica, el humor como arma política", celebra Freire, que cree que ya no hay vergüenza en disfrutar de su literatura. "Austen fue una autora brillante. Y por fin estamos dispuestas a reconocérselo sin complejos", concluye la escritora.