Despiden a una enfermera por una publicación en redes, apela a la libertad de expresión y sale con una indemnización de 15.000 euros

Una enfermera fue despedida en Finlandia en el verano de 2024 tras realizar una publicación en sus redes sociales en la que criticaba lo mal que se está tratando a los profesionales que trabajan en asistencia domiciliaria como ella.

En concreto, la mujer, llamada Ilkka Lehtomäki, escribió lo siguiente: "¿Acaso están pensando en hacer que la asistencia domiciliaria sea aún más caótica de lo que ya es? Parecen haber perdido de vista el hecho de que hay personas reales trabajando en este campo. No son lo más bajo de lo más bajo, como ahora los están tratando".

Tal y como informa el medio de comunicación finlandés Yle, la enfermera recibió una advertencia por parte de su empleador y fue convocada a una reunión en la que se le pidió eliminar la publicación. Ilkka Lehtomäki se negó y finalmente fue despedida.

El departamento de bienestar social de Kymenlaakso (una de las seis regiones de Finlandia Meridional) justificó que más allá la publicación en redes sociales, la enfermera había sido despedida por haber actuado de forma inapropiada y haber incumplido órdenes relativas a los turnos de trabajo y a la planificación de las vacaciones.

Ilkka Lehtomäki llevó su despido ante la justicia apelando a la libertad de expresión y el Tribunal de Distrito de Kymenlaakso le acaba de dar la razón, al entender que no existían motivos válidos para el despido y que la enfermera había sido discriminada por dar públicamente su opinión.

"Quería ser la voz de los empleados", asegura la enfermera

La sentencia señala que el departamento de bienestar social de la citada región finlandesa tendrá que readmitir a la trabajadora y, además, pagarle una indemnización de 15.000 euros.

Ilkka Lehtomäki ha valorado la decisión judicial asegurando que "el dinero no era el motivo de la reclamación. Quería ser la voz de los empleados. Es importante que el sector del bienestar admita que se equivocó".