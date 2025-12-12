Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un agricultor deja 3 millones de euros en herencia a una universidad y a quién va dirigido el dinero habla muy bien de su heredero
Un agricultor deja 3 millones de euros en herencia a una universidad y a quién va dirigido el dinero habla muy bien de su heredero

La universidad ha decidido crear un fondo para cumplir la voluntad del fallecido.

Un científico trabaja en un laboratorio.
Un científico trabajando en un laboratorio

Martti Miettinen es un agricultor que residía en el municipio finlandés Lapinlahti y que al fallecer decidió dejar una herencia de tres millones de euros a la Universidad de Finlandia Oriental.

En su testamento, el agricultor dejó por escrito que el dinero tenía que destinarse a apoyar la investigación científica y la enseñanza en el campus de Kuopio de la mencionada universidad. Con el objetivo de cumplir la voluntad del fallecido, la universidad finlandesa ha anunciado la creación del Fondo Martti Miettinen.

A través de un comunicado, la Universidad de Finlandia Oriental ha informado de que los primeros investigadores que han sido elegidos para beneficiarse del Fondo Martti Miettinen son Samuli Summala, del Departamento de Física Técnica, y Hassan Razan, perteneciente al Departamento de Farmacia.

Jussi Pihlajamäki, vicerrector de la Universidad de Finlandia Oriental, ha destacado que "estamos muy agradecidos por esta importante donación y hemos decidido utilizarla para apoyar las carreras de jóvenes investigadores doctorales seleccionados. De este modo, el legado también contribuirá al desarrollo de la formación doctoral en Finlandia, que es un tema de actualidad en este momento".

"Cada uno de los investigadores doctorales seleccionados recibirá una subvención salarial durante tres años, que será abonada conjuntamente por el Fondo Martti Miettinen y la facultad", ha añadido al respecto la Universidad de Finlandia Oriental.

Subvenciones de 210.000 euros

En ese sentido, la universidad ha precisado que "el fondo concederá una subvención salarial a cuatro investigadores doctorales a la vez, por un total de 210.000 euros cada tres años. Los dos próximos investigadores doctorales serán seleccionados para 2027".

Desde la Universidad de Finlandia Oriental han resaltado que los tres millones de euros dejados en herencia por el agricultor Martti Miettinen suponen "la donación es el mayor legado individual jamás recibido por la universidad y ha atraído la atención de todo el país".

