Un francés que vive en España cuenta lo que le dicen por ser de allí: "No sé quién se ha inventado que no nos duchamos"

Félix es un joven francés que se mudó a España hace un tiempo y decidió crear contenido en redes sociales bajo el nombre de @Felixsplt para contar su día a día en el país, contando historias "de todo tipo", enseñando la primera vez que fue a comprar a Mercadona y otras curiosidades que ha ido viviendo a lo largo de su estancia.

Algo que le ha llamado la atención y que ha descubierto hace poco es lo que piensan muchos españoles de los franceses y que ha tenido que vivir en primera persona. En un perfecto español ha contado hasta tres preguntas que le han llegado a hacer y la primera de ellas le ha dejado bastante alucinado porque confiesa que no es verdad.

"Son las tres cosas que me dijeron en España por ser francés y lo primero que me preguntaron es si es verdad que los franceses no se duchan", ha revelado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 10.700 visitas (y subiendo) en apenas unas horas.

Un estereotipo que le han dicho mucho

"¿Qué cojones me estás diciendo?", ha preguntado, sorprendido y sin mala intención. Ha revelado que es un estereotipo que le han preguntado incluso en Latinoamérica. "¿Cuál es este mito? No sé quién ha inventado eso, yo me ducho, pero no sé los demás... Pero en Francia nos duchamos todos", ha contestado el francés.

Algo que también le han dicho mucho y que le ha causado seguridad tener respuestas es la frase "eres muy majo, eres el primer francés que me cae bien". Para él es algo que le deja "en shock, ¿qué ha pasado con los franceses? La mayoría son majos también, creo que no soy el único".

La tercera pregunta que más le han hecho es de por qué come tan temprano. "Bueno, es verdad que como a las 12 y luego ceno a las 19:00 o así, pero desde que estoy en España estoy cambiando todo, como a las 15:00, flipo conmigo mismo. De hecho, a veces me echo una siesta... España me está cambiando", ha concluido.