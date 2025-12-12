Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Besteiro sabía desde octubre el acoso sexual del que acusan a Tomé e incluso le pidió explicaciones
Sin embargo, dice que Tomé lo negó. La información le llegó a través de "una tercera persona".

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en un mitin en Monforte, en 2011.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en un mitin en Monforte, en 2011.Flickr / PSdeG-PSOE

Besteiro sabía desde octubre el acoso sexual del que acusan a Tomé. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha admitido este viernes que tuvo conocimiento en el mes de octubre del supuesto caso de acoso que se atribuye al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por lo que le solicitó explicaciones, aunque Tomé lo negó. 

Según Besteiro, la información le llegó a través de "una tercera persona", que mencionó la existencia de "una posible víctima" que no presentó denuncia formal hasta esta semana. El socialista relató que, tras recibir la información, puso en contacto a la persona que le trasladó las acusaciones con Méndez y García, quienes se reunieron con la posible víctima en cuatro ocasiones entre octubre y noviembre. 

Posteriormente, volvió a pedir explicaciones a Tomé, que mantuvo su negativa. Según Besteiro, fue durante la emisión del programa Código 10 de Cuatro, el pasado martes, cuando se enteró de la existencia de una denuncia formal contra Tomé registrada en el canal interno de Ferraz. 

"El partido no miró para otro lado", ha defendido el líder socialista durante su intervención ante los medios, donde ha querido destacar que se solicitó a Tomé la dimisión de todos sus cargos, tanto institucionales como orgánicos, el mismo día en que se conoció la denuncia. 

Tras la denuncia por acoso sexual, Tomé ha solicitado la baja cautelar como militante del PSOE y, este viernes, ha formalizado su renuncia al cargo de presidente de la Diputación, aunque sin entregar su acta, tal como exige el PSdeG y solicita el BNG, su socio de gobierno en la institución. 

