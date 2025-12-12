Trump afirma que Camboya y Tailandia cesarán "esta noche" el cruce de ataques fronterizos

El presidente de EEUU, Donald Trump, al anunciar un paquete de ayuda para los agricultores en la Casa Blanca, en Washington, el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este viernes que las autoridades de Camboya y Tailandia han acordado detener "esta noche" los recientes ataques fronterizos que habían resurgido a pesar del acuerdo de paz firmado en octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Según ha trasladado, el líder republicano mantuvo conversaciones con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y con el primer ministro camboyano, Hun Manet, sobre la escalada del conflicto, y ambos líderes se comprometieron a cesar los disparos y a retomar los términos del acuerdo original.

"Esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original firmado conmigo, (y) con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim", ha señalado Trump en Truth Social.

