Jared Leto, acusado por nueve mujeres de conducta sexual inapropiada

El actor y cantante Jared Leto ha sido acusado por nueve mujeres de conducta sexual inapropiada. Los testimonios de estas mujeres, muchas de ellas menores de edad cuando tuvieron lugar los hechos, han sido recogidos por el diario Air Mail.

Algunas han asegurado que Leto se masturbó delante de ellas, mientras que otras han acusado al actor de acosarlas telefónicamente a altas horas de la madrugada con llamadas de índole sexual. "Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo", ha asegurado una de ellas.

Una de las denunciantes es la modelo Laura La Rue quien conoció al actor de Dallas Buyers Club en 2008 cuando ella tenía 16 años y él 36 en una fiesta privada en una residencia en Beverly Hills.

"Me preguntó cuántos años tenía. Le dije: 'Tengo 16, ¿cuántos tienes tú?'", ha recordado la modelo sobre su primer encuentro a la mencionada publicación. A raíz de entonces, entablaron contacto a través de correo electrónico que culminó con una visita en 2009. "Recuerdo que me estaba tomando el pelo todo el tiempo que estuve allí", ha señalado.

En otra de esas visitas, La Rue ha recordado que lo vio salir completamente desnudo de una habitación con total normalidad frente a ella, que tenía entonces 17 años. "Salió con el pene al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacían los hombres adultos", ha explicado a Air Mail.

Los representantes del actor aseguran que él y La Rue mantuvieron "comunicaciones que no contenían nada sexual ni inapropiado" y que la modelo "posteriormente solicitó trabajo como asistente personal del señor Leto, lo que subraya aún más la ausencia de cualquier comportamiento inapropiado en sus interacciones". Sin embargo, la modelo lo niega.

Otra de las mujeres cuyo testimonio se recoge en la publicación ha asegurado que empezó a mantener contacto con Leto a través de mensajes de texto cuando era menor de edad y también acabó haciendo visitas a su casa.

En una de ellas, cuando la joven tenía 18 años, ha recordado que se masturbó delante de ella. "De repente sacó el pene y empezó a masturbarse. Entonces se acercó, me agarró la mano y la puso encima. Se inclinó y dijo: 'Quiero que me escupas", ha rememorado.

El caso de otra joven sigue un patrón similar cuando tenía 16 años. Lo conoció en el Urth Café de Los Angeles (EEUU), donde le pidió el número de teléfono y ella le contó su edad, detallándole que no tenía "ni carnet de conducir". Tras darle su teléfono, Leto la invitó insistentemente a fiestas que ella declinaba y la llamaba a las "dos o tres de la madrugada insistentemente" para entablar conversaciones de índole sexual.

Según su testimonio, le preguntaba cosas del estilo "¿alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado un miembro?", algo que ha recalcado que la "asustó profundamente": "Esa fue la primera vez que pensé: 'Dios mío, eso no solo pasa en las películas".

Otra de las denunciantes es la DJ y productora Allie Teiz, quien compartió en redes sociales un mensaje de 2012 en el que se podía leer: "No estás realmente en Los Angeles hasta que Jared Leto intenta forzarte entre bastidores... Con falda escocesa... Y un gorro de nieve".

En otro story de su cuenta de Instagram denunció abiertamente al actor: Fui agredida y traumatizada por este tipo cuando tenía 17 años... Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable".

