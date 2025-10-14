José Crehueras: "La ciudadanía que lee es mejor persona"

Imagen de archivo del galardón del Premio Planeta de la edición de 2019

El mensaje se puede interpretar como una nueva respuesta a las polémicas declaraciones de la influencer María Pombo: "Leer no te hace mejor persona". Ha sido el presidente del Grupo Planeta, José Creuhueras, el que ha comenzado el acto de la presentación de la 74ª edición del Premio Planeta dictando sentencia: "La ciudadanía que lee es mejor persona".

El presidente del mayor grupo editorial de nuestro país ha defendido rotundo la conveniencia de la lectura, igual que también lo ha hecho la reina Letizia en público en dos de sus últimos actos, porque los lectores le avalan y los datos también. El sector editorial "goza de muy buena salud y en 2024 ha crecido un 9,4%", ha señalado Creuhueras destacando además que en 2024, por primera vez, más del 75% de los jóvenes -hasta un 84% en el caso de ellas- se declara lector.

Un Premio Planeta al alza

Con esta formidable radiografía actual del sector, la edición de 2025 del Premio Planeta, que fue creado persiguiendo los objetivos de "dar máxima difusión al libro y crear nuevos lectores", ha vuelto a batir récords de participación: se han presentado 1.320 novelas inéditas de España y de América Latina".

Estas son las diez novelas finalistas que se someterán al criterio del jurado formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferree, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López:

Todos ríen, de Noelia Espinar

Ghosting, de Salva Rubio

Por su gran culpa, de Mauro Corti

No es tan fácil morir de amor, de Elvira Torres (seudónimo)

¿No es hermosa la luna?, de Selene Noctis (seudónimo)

Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste, de Keith Astra (seudónimo)

El color de la lluvia, de Sofía García (seudónimo)

La muerte de la diosa, de José Antonio Ariza

El destino en la esfera de un reloj, de Enrique Alejandro Santoyo Castro

Donde se escriben los nombres, de Blanca Montoya Landa

Los escritores y las novelas galardonadas este año, con 1.00.000 de euros el ganador y 200.000 euros el finalista-, se conocerá mañana miércoles 15 de octubre en una cena celebrada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.