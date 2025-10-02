Juan Diego Botto, sobre el asalto de Israel a la Flotilla: "Europa continúa con una lamentable dejación de funciones"

La noticia del día, por desgracia, ha sido el asalto ilegal a la Global Sumud Flotilla con tripulación española por parte de Israel. Más de 443 tripulantes se encuentran en paradero desconocido tras su detención por parte de las fuerzas israelíes

Entre los detenidos, hay al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

A lo largo del día se han producido numerosas movilizaciones, pero también ha habido rostros conocidos que se han pronunciado al respecto. Juan Diego Botto, que en numerosas ocasiones ha mostrado su apoyo al pueblo palestino y que el pasado 31 de mayo apoyó la salida de la Global Sumud Flotilla desde Barcelona, también lo ha hecho con El HuffPost en una entrevista por el estreno de la serie de Movistar +, El Centro, en la que se pone en la piel de un agente del CNI que trata de desmantelar junto a sus compañeros una operación de los servicios de inteligencia rusos.

El actor asegura con respecto a la noticia, "no por esperable, deja de ser menos devastadora", aunque haya habido diversas advertencias por parte del Gobierno que habían recibido los activistas. Pero recalca que "es importante no perder perspectiva de lo que estamos hablando".

"Estamos hablando de 40 barcos que iban a llevar medicinas y alimentos a una población que está privada de ellos desde hace meses y meses y que está, además, siendo sometida a un genocidio constante desde hace dos años", señala.

"Que se les haya arrestado, que Europa haya permitido que se hayan interceptado esos barcos y que esas medicinas y alimentos no lleguen a la población gazatí me parece absolutamente lamentable y habla muy mal, no solo de la impunidad israelí, sino de la actitud de Europa en todo este tema", se queja el intérprete.

Tal y como recuerda, "el barco italiano y el barco español los acompañaron durante un tramo del trayecto y dejaron a la Flotilla abandonados a su suerte". "Es muy, muy, muy, muy discutible", enfatiza. Además, recuerda que buena parte de la tripulación de la Flotilla es española.

Con respecto al marco legal de estos actos, que han calificado de ilegal especialistas como un exembajador británico que participó en la elaboración de la Convención sobre el Derecho del Mar en una entrevista con El HuffPost, la Fiscalía española ha abierto una investigación.

Botto asegura que "es totalmente ilegal que se aborde en aguas internacionales" y recuerda que "lo que hay después de las aguas internacionales son aguas palestinas". "Israel lleva bloqueando ese espacio marítimo durante décadas, durante más de diez años, con lo cual no se puede hablar de una cosa temporal por el 7 de octubre, sino que es un abuso de la ley internacional desde cualquier punto de vista", explica el actor.

"Con lo cual, la Flotilla, el buque español y el buque italiano, tenían todo el permiso desde el punto de vista de la ley internacional para acompañar a esos barcos a penetrar en territorio palestino. No lo han hecho y Europa continúa con una lamentable dejación de funciones y estamos viendo lo que estamos viendo", añade.

Con respecto a si son los servicios de inteligencia, que destripa en la ficción de Movistar +, los que han fallado, Botto asegura que no, ya que son hechos que están sucediendo "a ojos de todos". "Con lo cual aquí lo que está fallando son las decisiones políticas, lo que están fallando es la voluntad política de cada uno de los miembros de la Unión Europea para cumplir cosas tan básicas como la Convención contra el Genocidio, que mandata prevenir y sancionar", explica.

"Para prevenir obviamente llegamos tarde, pero cuanto menos sancionar y eso no se está cumpliendo", señala. El intérprete recuerda que "llamarlo genocidio es relatar un hecho objetivo". Pero lo importante viene después. "El tema es una vez que constatas que es un genocidio, ¿qué vas a hacer al respecto? Estás obligado a hacer algo al respecto, algo que no se está haciendo", concluye.