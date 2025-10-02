El equipo jurídico de la Flotilla en Israel confirma la detención de Ada Colau

Ada Colau durante la despedida de la Flotilla Global Sunat en el Puerto de Barcelona, el 31 de agosto de 2025.

Adalah, el equipo jurídico de la Global Sumud Flotilla, ha confirmado a EFE la detención de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por parte de las autoridades israelíes durante el asalto israelí al buque Sirius en el que navegaba rumbo a Gaza.

"Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet. Que estamos incomunicados y no sabemos durante cuánto tiempo", fue el último vídeo que publicó Colau en sus redes sociales antes de ser detenida y lanzar su móvil al mar.

En el vídeo, la activista catalana también pide a la sociedad que "haga el máximo ruido posible" que "presionen a los gobiernos" para que su liberación "sea inmediata" y así poder "abrir un corredor humanitario en Gaza".

Colau, junto a la activista sueca Greta Thunberg, ha sido uno de los rostros más visibles de la flotilla durante estos casi dos meses de travesía cuyo objetivo era hacer llegar la ayuda humanitaria a la devastada Gaza.

La postura de España

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, convocó este jueves a la encargada de negocios de Israel en España, la máxima responsable de la embajada en estos momentos, para protestar por la detención de los activistas españoles a bordo de la Global Sumud Flotilla.

Además, Albares confirmó que Exteriores ha desplazado al cónsul en Tel Aviv y dos guardias civiles al lugar donde ha sido desembarcado el primer grupo, entre los que hay españoles, aunque se desconoce la cifra exacta de los 65 que el Ministerio tiene localizados dentro de la flotilla.

En una entrevista en TVE, el titular de Exteriores indicó que, según la información que tiene el ministerio, el primer grupo de miembros de la flotilla detenidos por Israel ha llegado a tierra en torno a las 8:00 hora local de España. Son ciudadanos "solidarios" y cuyo objetivo era "única y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del Derecho internacional, que es el derecho de paso inocente en aguas internacionales", dijo el ministro.

Por lo tanto, según Albares, estas personas tienen "toda la protección diplomática y consular" del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de la embajada y consulado en Israel.

Respecto a ese primer grupo que ya ha sido desembarcado, detalló que están acompañados por el cónsul de España en Tel Aviv y dos miembros de la Guardia Civil, uno de ellos el agregado de Interior. Las autoridades israelíes han comunicado a Exteriores que, tan pronto como sean trasladados al centro donde se les va a llevar, podrán ponerse en contacto con ellos.

Albares subrayó que su departamento está centrado en que "su integridad física y sus derechos sean respetados", en poderles ofrecer atención consular y que puedan regresar lo antes posible a España "en total libertad" y de eso quiere hablar también con la encargada de negocios.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Copenhague, ha anunciado que estudiará "acciones" cuando los españoles estén en casa, de vuelta. "Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España. Y a partir de ahí, evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción", ha insistido.