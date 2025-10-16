Juan del Val: "A veces eres preso de tus formas y mis formas son vehementes, son consistentes, incluso mi aspecto"

Horas antes de que se desvelara, Juan del Val estaba en casi todas las quinielas como posible ganador del Premio Planeta 2025. Por muchas cosas, todo apuntaba a ese nombre que, obviamente, estuvo escondido tras un seudónimo durante toda la cena: una cara conocida del grupo de comunicación que otorga el galardón, ganador en 2021 del Premio Primavera de Novela por Candela, pareja de la televisiva Nuria Roca y un maestro a la hora de activar los mecanismos de polarización desde la mesa de tertulia del programa más visto de la televisión de los últimos años.

Cuando su identidad y el título de la novela (Vera, una historia de amor) se descubrió, no pocos fueron los que lo recibieron con frialdad. Recogió el premio de manos de la vicepresidenta Yolanda Díaz —”que ha sido cariñosísima conmigo”— y desde el escenario, en su discurso de agradecimiento, especialmente emotivo cuando se dirigió a sus padres y a su mujer Nuria Roca, no perdió la oportunidad de reivindicar un galardón que tiene el mérito de haber convertido en "acontecimiento popular un acto literario", defendiendo una literatura “para la gente” frente a la literatura destinada a "una élite cultural". Esas palabras fueron interpretadas por muchos como una provocación.

La polémica, que le persigue y consigue con cada aparición pública, estaba servida. “Parece que soy polémico y yo creo que no lo soy tanto a la hora de hablar de política o de analizar la actualidad. Intento decir lo que pienso, pero no con vocación de provocar, en absoluto, simplemente, cuento las cosas como las veo”, señalaba a El HuffPost sobre el ‘apellido’ con el que copó titulares minutos después de proclamarse ganador. “A veces también tú eres preso de tus formas y mis formas son vehementes, son consistentes, incluso mi aspecto. Y esto es algo que luego a la gente le sorprende cuando me conoce”, explica.

"Yo soy escritor y a mí me salvó escribir. Y luego, aparte, pues hago algunas cosas como hablar en televisión"

El tertuliano impetuoso y controvertido es el que conocemos a través de televisión y aunque, evidentemente, “es de verdad” está “tremendamente incompleto”. “Yo estoy de verdad en las novelas. Y tú cuando me lees, ves a una persona que sabe mucho de inseguridades, que es una persona sensible y una persona muy emocional”, revela sobre ese Juan del Val más desconocido, el que asegura tener una sola profesión y una sola vocación, la de escritor. "Por supuesto, es lo que soy. Las otras cosas son las que hago. Yo soy escritor y a mí me salvó escribir. Y luego, aparte, pues hago algunas cosas como hablar en televisión”, señala.

La universidad de la calle

No es la primera vez que Del Val habla de sus difíciles años de juventud que le acabaron dirigiendo a la escritura. "Fui un adolescente complicado. Al final, después de expulsarme de tres institutos, pues acabé trabajando en una obra con 17 años. Pero no he sido exactamente albañil, no sé poner ladrillos uno encima de otro, sino que trabajaba en una cosa que tiene que ver con el control de calidad, donde yo era el machaca que llevaba el hormigón en la carretilla o hacía hoyos en la tierra", relata en nuestra conversación minutos después de recibir el premio.

"Yo no estudié. Yo soy puro de la universidad de la calle. Pero odio esa expresión porque parece que hay cierto romanticismo en ello"

"Visto un poco con perspectiva, creo que aquel sufrimiento me aportó y me aportó una determinación para salir de allí", añade. Y sin pasar por la Universidad ni haber recibido formación específica, Juan del Val se inició en el mundo de la escritura como cronista taurino y esa fue la "manera de salir de la obra". "Yo no estudié. Yo soy puro de la universidad de la calle. Pero odio esa expresión porque parece que hay cierto romanticismo en eso y parece como que es el sitio bueno, pero donde hay que estudiar es en la universidad", señala.

Aquello queda ya un poco lejos en el tiempo y ahora la vida a Juan del Val le va bastante bien: “Yo es que he estado en todas las clases sociales posibles. Desde la baja muy baja hasta ahora. Y hay dos mundos, pero sobre todo hay mucha diferencia de oportunidades". En la novela premiada, recrea precisamente esos dos mundos: el de las clases más humildes y el de la aristocracia sevillana con personajes que "son perfectamente reconocibles, son personajes sevillanos en esencia".

De amor y dinero

Esos personajes son los protagonistas de la historia de amor que recorre el libro y que le sirven al autor para desmitificar el amor romántico. "Creo que el amor tiene mucho que ver con el interés. Cuando lo explicas así parece que no crees en el amor y yo creo muchísimo en el amor y creo que somos amor y del amor hay que hablar. Pero, ¿por qué te enamoras de una persona?", argumenta sobre esa idea. “Hay amor puro y un amor interesado y muchas veces es el mismo amor”, concluye.

Aún habrá que esperar hasta el 4 de noviembre para descubrir esa historia de amor, de diferencia de clases, de secretos, de libertad, de sexo, de dinero... Y hablando de dinero: ¿qué hará Juan del Val con el millón de euros del premio? "Te prometo que no lo sé, pero vamos me lo voy a gastar con muchísima alegría", asegura entre risas.