Reino Unido prohíbe la entrada a Kanye West

Hace una semana se anunció que el polémico rapero encabezaría las tres noches del evento, que se celebrará en julio en Londres. Su participación provocó una gran oleada de críticas, entre ellas las del primer ministro, Keir Starmer, que aseguró: “Resulta profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus anteriores declaraciones antisemitas y de su exaltación del nazismo”.

Sus palabras fueron respaldadas por otros políticos y colectivos, que incluso reclamaron prohibir la entrada del rapero al país.

Este martes, el Gobierno británico bloqueó el permiso de viaje de West, según confirmaron fuentes a la BBC, después de que el cantante anunciara en un comunicado que quería “reunirse y escuchar” a la comunidad judía británica tras la controversia.

Sus declaraciones antisemitas

La polémica con el cantante se remonta a 2022, cuando hizo declaraciones ofensivas en sus redes sociales que acabaron por costarle colaboraciones con marcas como Adidas y Balenciaga.

Unos meses después, publicó fotos de túnicas del Ku Klux Klan y se declaró a sí mismo "nazi". Ya en 2025, lanzó una canción titulada 'Heil Hitler', en la que defendía al dictador alemán. Esto provocó que le retiraran el visado para viajar a Australia y una orden de detención en Brasil.

Sus palabras vuelven a impactar en la industria musical, con consecuencias directas para el festival.