Karol G anuncia tres nuevos conciertos en España y ya van seis fechas

Karol G regresa a España por todo lo alto. Después de haber confirmado seis conciertos en nuestro país dentro de su gira mundial Viajando por el mundo Tropitour, la cantante ha añadido tres fechas más tras arrasar en preventa.

La colombiana extendió su gira en España al sumar los conciertos del 4 de junio en Barcelona -que se suma al del 3 de junio-, el 12 de junio en Sevilla -que se suma al del 11- y el 25 de junio en Madrid -que se suma al del 24-, fechas muy anticipadas para aquellos fans que se han quedado sin entrada.

La nueva preventa tendrá lugar el 29 de abril a las 10 de la mañana en la página web de Live Nation. El resto de las entradas saldrán a la venta el jueves 30 de abril a las 10 de la mañana en Live Nation y Ticketmaster con precios que rondan los 70 euros.

Karol G anunció la gira al finalizar su segunda noche en Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival.

La gira Tropitour llega después de que la colombiana lance su quinto álbum en junio de 2025, Tropicoqueta. Un disco que cuenta con una gran presencia de ritmos latinoamericanos, como la cumbia y el pop latino, y que marca una nueva etapa para Karol G, quien se ha propuesto seguir rompiendo mol