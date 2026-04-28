Jordi Pujol Ferrusola: "Mi padre no regularizó dinero opaco ni tuvo cuentas en el extranjero"

Jordi Pujol Ferrusola ha asegurado que su padre nunca regularizó "dinero opaco" ni tuvo fondos en el extranjero, y ha alegado que lo "presionó mucho" para que asumiera por escrito que los 1,8 millones de una cuenta en Andorra eran suyos, para ayudarle en su divorcio.

El primogénito de los Pujol, para quien la Fiscalía pide 29 años de cárcel, declara este martes por segundo día consecutivo en la Audiencia Nacional en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia, después de que el tribunal acordase ayer dejar fuera del proceso al expresidente catalán Jordi Pujol, de 95 años, por su salud.

"Mi padre nunca ha regularizado nada de dinero opaco. Mi padre nunca ha tenido una cuenta en el extranjero", ha afirmado con rotundidad el primogénito, cuando el fiscal Fernando Bermejo le ha mostrado un manuscrito en el que el expresidente catalán asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas en la cuenta 63.810 en Andbank.

"Esta cuenta es mía, la he abierto yo, no es de mi padre"

El primogénito ha recalcado que esta cuenta, abierta entre los años 2000 y 2010 en Andbank, y que iba acompañada de un documento en que el expresident Jordi Pujol asumía ser propietario del dinero y daba instrucciones para que en caso muerte pasaran a su esposa, era realmente suya. "Esta cuenta es mía, la he abierto yo, no es de mi padre. En este caso utilizo a mi padre para un tema personal que tengo con mi mujer (la también procesada Mercè Gironès) en ese momento (en pleno proceso de divorcio)", ha explicado el primogénito.

El primogénito ha asegurado que "presionó mucho" a su padre para conseguir que la escribiera, para que, si era necesario, el gestor de Andbank, Josep Pallarola, la enseñara a Gironés para convencerla de que ese dinero no era suyo. Con la misma estrategia, según Jordi Pujol hijo, el banco también le entregó una carta con el membrete de la entidad corroborando que el dinero de esta cuenta bancaria pertenecía al expresidente catalán.

"Hay dos cartas, la del membrete del banco, para que la persona que la va a leer se convenza de que el dinero es de mi padre, y a la vez pienso que como esta persona es muy inteligente, no es suficiente, porque es una carta del banco, ante lo que presionó mucho a mi padre para conseguir la carta manuscrita por si fuera necesario", ha insistido.

Jordi Pujol Ferrusola afirma que cobraba por ofrecer "información privilegiada" Ha defendido que las cantidades que recibió por parte de empresas fueron como contraprestación a asesoramientos consistentes en "pasar información privilegiada en un momento que no se tiene".

"Una cuenta exclusivamente mía"

En este sentido, ha explicado que cuando les "echaron" de Andbank -a raíz del cambio de legislación andorrana que endurecía el control del fraude fiscal-, el dinero de la cuenta 63.810 se lo quedó él. Además, ha afirmado que existió una tercera carta que indicaba que cuando se enseñaran a Gironés las dos misivas en las que se atribuía al expresidente catalán ese dinero en Andorra, ambas se destruirían porque esa cuenta era "única y exclusivamente" de Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, el primogénito ha explicado que en 2015 interpuso una querella contra el banco por "falta de información", que fue archivada, por no mantener esta tercera carta. Según Jordi Pujol Ferrusola, con esta cuenta en Andorra actuó como con todas las otras a su nombre, con movimientos de entradas y salidas, entre ellas pagos a su hermano Josep: "La uso como otra cuenta normal y en 2010 se cierra".

De hecho, Josep Pallerola, gestor bancario de los Pujol en Andorra y al que la familia apodaba "mossèn", ya testificó en el juicio que los 307 millones de pesetas -1,8 millones de euros- de esa cuenta no eran del expresidente Jordi Pujol, sino de su primogénito, aunque los puso a su nombre para ayudarlo con su divorcio. Hacienda cifró en 885.651 euros el fraude fiscal del expresident por los fondos de esa cuenta, que fue vaciada mediante reintegros en efectivo, pero finalmente lo consideró prescrito.