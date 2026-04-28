Confirmado por el BOJA: estos son tus derechos laborales si trabajas el día de las elecciones andaluzas

Las elecciones andaluzas son el 17 de mayo. Aunque sea domingo, muchas personas trabajan ese día.

Los colegios electorales están abiertos desde las 9.00 hasta las 20.00, pero aún así, si te toca trabajar, puede resultar complicado sacar un hueco para ejercer tu derecho.

Los trabajadores que tienen que llevar a cabo su jornada laboral el día de las elecciones suelen preguntarse lo mismo: ¿puedo ausentarme del trabajo para ir a votar? Y además, hay otra situación que siempre genera dudas: ¿qué pasa si me toca formar parte de una mesa electoral y ese día trabajo?

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) aclara todas estas dudas. Ha publicado una serie de derechos laborales para facilitar la participación en las elecciones andaluzas de 2026.

Tus derechos si te toca trabajar en jornada electoral

Existen una serie de permisos retribuidos que sirven para que puedas acudir al colegio electoral y ejercer tu derecho a voto. El BOJA los recoge en el Decreto 81/2026, de 20 de abril. Dependiendo de cuántas horas coincida tu jornada laboral con el horario de apertura de los colegios, tendrás derecho a los siguientes permisos:

Si la coincidencia es superior a seis horas: permiso retribuido de cuatro horas.

permiso retribuido de cuatro horas. Si la coincidencia es superior a cuatro horas pero no excede de seis horas: permiso retribuido de tres horas.

permiso retribuido de tres horas. Si la coincidencia es de dos a cuatro horas: permiso retribuido de dos horas.

permiso retribuido de dos horas. Si la coincidencia es menor de dos horas: no se tendrá derecho a permiso.

Como puedes ver, basta con que tu jornada coincida durante dos horas o más para obtener un permiso retribuido que te permita ir a votar. Es decir, no perderás sueldo por ejercer tu derecho, aunque debes limitarte a las horas de ausencia que estipula la ley.

¿Y si formas parte de una mesa electoral y es día laboral?

Es una duda recurrente en aquellos que van a formar parte de una mesa electoral: ¿qué pasa si trabajo?

La respuesta es sencilla: tendrás que acudir a la mesa, ya sea como vocal o presidente. Dispones también de un permiso retribuido, así que no perderás sueldo. Ser parte de una mesa es un deber ciudadano, así que el trabajo no es excusa (salvo en aquellas labores que sean esenciales), ya que la multa si te ausentas puede ser incluso de pena de prisión.

Y ojo, que también tienes derechos. La empresa no puede pedirte que recuperes esa jornada ni cambiarla por vacaciones, tampoco restarte ni un solo céntimo del sueldo.

En el colegio electoral pueden entregarte un justificante oficial que acredite tu ausencia al trabajo. No olvides pedirlo si lo necesitas.