Suena raro pero los científicos lo avalan: las patatas fritas robadas saben un 40% mejor que las de tu propio plato

¿Alguna vez has cogido una patata frita del plato de otra persona y la sensación que te ha dado es que está más rica que las tuyas? Aunque pueda sonar a simple percepción o broma entre amigos, un estudio científico acaba de respaldar que las patatas fritas “robadas” realmente parecen saber mejor.

La investigación, publicada en la revista científica Food Quality and Preference, concluyó que dependiendo del contexto en el que se obtiene la comida, se puede llegar a modificar significativamente la percepción del sabor.

En concreto, los investigadores llegaron a la conclusión de que las patatas fritas obtenidas de forma "prohibida" fueron calificadas como más sabrosas. Según los datos hasta un 40 % más que las servidas directamente en el propio plato.

Mismas patatas, pero distinta experiencia

El experimento fue dirigido por Valentin Skryabin, de la Academia Médica Rusa de Formación Profesional Continua en Moscú. Para la investigación participaron 120 voluntarios, quienes probaron exactamente las mismas patatas fritas en cuatro situaciones distintas. Lo único que cambiaba era la manera de obtenerlas.

En algunos casos, las patatas eran servidas normalmente a los participantes. En otros, otro comensal les ofrecía algunas de manera amistosa. Sin embargo, las situaciones más llamativas fueron aquellas en las que los voluntarios debían coger las patatas del plato de otra persona sin permiso.

Los investigadores crearon dos escenarios diferentes: uno relajado y de bajo riesgo, donde el "hurto" pasaba prácticamente desapercibido, y otro más tenso, en el que un desconocido de aspecto serio observaba la escena, aumentando la sensación de ser descubiertos.

Cuanto mayor era el riesgo, mejor sabían

Tras cada prueba, los participantes calificaban las patatas en una escala del uno al nueve. Los resultados fueron claros: las patatas "robadas" recibieron puntuaciones significativamente más altas que las obtenidas de forma convencional.

Además, el efecto aumentaba cuanto mayor era la sensación de transgresión. Las patatas obtenidas en el escenario de "alto riesgo" fueron consideradas las más deliciosas de todas, alcanzando valoraciones un 40 % superiores respecto a las servidas directamente.

Lo más llamativo es que las patatas no cambiaban en absoluto. Todas estaban preparadas de la misma forma, servidas a la misma temperatura y consumidas en el mismo entorno. Aun así, los participantes percibían diferencias en el sabor, la textura crujiente e incluso en el nivel de sal.

La psicología detrás de "lo prohibido"

Los investigadores creen que este fenómeno tiene explicación psicológica. La prohibición y la escasez suelen aumentar el deseo y la percepción de valor. Es una idea conocida en economía como aquello que parece limitado o difícil de conseguir se vuelve automáticamente más atractivo.

Este mismo principio explica el éxito de las ediciones limitadas, los productos exclusivos o las experiencias reservadas para unos pocos. En el caso de las patatas fritas, el pequeño acto de transgresión generaba emociones adicionales como excitación, adrenalina e incluso algo de culpa, factores que parecían intensificar la experiencia gastronómica.

Los autores del estudio también reconocen algunas limitaciones importantes. Los "robos" se realizaron en un entorno controlado y sin consecuencias reales. En la vida cotidiana, apropiarse de algo ajeno puede generar conflictos, daños reputacionales o incluso sanciones legales.