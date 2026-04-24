Kat Graham confirma que sus escenas como Diana Ross fueron eliminadas de la película 'Michael'

La actriz Kat Graham había grabado las escenas en las que interpretaba a Diana Ross para el biopic de Michael Jackson que se estrenó el pasado miércoles en todo el mundo. Sin embargo, antes del estreno, Graham reveló en su cuenta de X que estas secuencias habían sido eliminadas del montaje final.

“Antes del estreno de la película de Michael Jackson el 22 de abril, quiero compartir que ciertas consideraciones legales afectaron algunas escenas, incluidas algunas que filmé con un elenco increíble. Desafortunadamente, estos momentos ya no forman parte del montaje final, aunque el equipo trabajó arduamente para preservar la mayor parte de la historia posible”, declaró. No se han desvelado cuáles fueron esas “consideraciones legales” a las que se refiere la actriz.

Otra aparición destacada que también estaba prevista era la de Janet Jackson, quien finalmente decidió no participar en el proyecto.

Además, no es la primera vez que el biopic del cantante enfrenta problemas legales. La película pretendía negar las acusaciones de abusos sexuales a menores contra la estrella del pop, pero no fue posible, ya que uno de los denunciantes tenía un acuerdo con el Patrimonio de Michael Jackson que impedía dramatizar los eventos.

La relación entre Michael Jackson y Diana Ross

Michael Jackson y Diana Ross mantuvieron una relación muy estrecha a lo largo de la vida del cantante. Ross fue su mentora y el primer álbum del grupo The Jackson 5 llegó a tener su nombre: se tituló Diana Ross presenta a los Jackson 5. En su autobiografía, Michael la describió como “madre, hermana y amante todo en uno”.

Su relación fue tan cercana que Jackson incluso llegó a decir públicamente que quería casarse con ella. Cuando murió, Diana Ross fue incluida en su testamento.