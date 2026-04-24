Álex O'Dogherty tiene que expulsar a un hombre de su show: "He dudado si subir este vídeo"
El cómico muestra las imágenes y reflexiona sobre los espectáculos de comedia actuales: "Afortunadamente esto no es lo normal".
El cómico Álex O'Dogherty ha compartido en sus redes sociales el tenso momento que vivió en uno de sus últimos shows en el que un hombre fue borracho y con afán de protagonismo.
El hombre llegó tarde al espectáculo porque venía de una boda, iba borracho y portaba una botella de vino. Después de numerosas interrupciones y de varios momentos de tensión donde le pide que por favor se calle, el actor decide tomar medidas y expulsarlo del recinto.
"He dudado si subir este vídeo. Pero creo que puede venir bien. Afortunadamente esto no es lo normal, aunque cada vez observo que viene más gente a los shows de comedia con bastante afán de protagonismo", ha afirmado O'Dogherty.
Un comentario que hace referencia a que últimamente en España están de moda los shows en los que el público interviene y habla con el cómico, donde le cuentan su vida y el humorista hace bromas sobre ello.
"Siempre he interactuado con el público, y hay veces que el espectador se toma más confianzas de la cuenta, y la jugada te puede salir regular. Además, que a mí me gusta escribir. Por eso tengo un guión muy sólido. Por eso los momentos de interacción son pocos en mi show", ha explicado.
Y ha proseguido contando por qué no le gusta ese tipo de comedia: "Y no porque no lo sepa hacer, si no porque a mí me gusta interpretar. Porque soy actor. Y eso no es ni bueno ni malo. Es lo que soy. Que a veces parece que ser monologuista no es actuar".
Por último ha dicho basta y ha expresado que el público "debe saber que el protagonista no es él": "Al menos, en mi show. Me dio rabia tener que echarle de la sala porque nunca lo había hecho. Siempre, en estos casos, he aguantado hasta el final, pero aquí no pude más, y además el resto del público no se lo merecía. Mi espectáculo es mejor que el suyo".