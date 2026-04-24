Confirmado por la Aemet: tormentas con granizo y fuertes rachas de viento durante el fin de semana

Es posible que esta madrugada te haya despertado una tormenta, haciéndote sentir como si estuvieses en pleno invierno. Ya lo advertía ayer la Aemet: la inestabilidad iba a regresar a la península en forma de fuertes lluvias y bajada de las temperaturas.

Y no se trata de un fenómeno pasajero. La masa de aire frío que penetró hace horas en la península seguirá provocando lluvias acompañadas de posible granizo, además de mantener los termómetros a una temperatura más baja que las últimas semanas.

En la tarde de hoy viernes se esperan tormentas en el norte de la península, en el sureste, en algunos puntos de la Comunidad de Madrid y también en Ceuta y Melilla.

Hay avisos amarillos activos en la Sierra de Madrid y en el sur de la Comunidad por tormentas y lluvia, que podría venir acompañada de granizo a lo largo de la tarde de hoy. También se esperan rachas de viento de intensidad fuerte. Aunque la Aemet aclara que el peligro es bajo.

En general será una jornada lluviosa en gran parte de la península. Lo mismo sucederá el sábado. La Aemet avisa que mañana habrá tormentas en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y algunas zonas del interior andaluz. También podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Estos fenómenos serán más intensos por la tarde. Eso sí, de momento no hay avisos amarillos para el sábado.

El domingo regresarán los cielos despejados a buena parte del país. Podría haber algunas precipitaciones débiles en Castilla y León y el sureste, pero no con la misma intensidad que viernes y sábado.

En cuanto a las temperaturas, serán mucho más bajas este fin de semana que el anterior. A estas alturas ya habrás notado el descenso térmico, nada que ver con el tiempo veraniego de los primeros días de la semana. Hoy y mañana prácticamente ninguna provincia alcanzará los 25ºC. Sólo en algunos puntos de Extremadura y Aragón podrían volver a situarse cerca de los 30ºC.

Podría regresar el calor

Las temperaturas altas podrían volver a comienzos de la semana que viene, especialmente en Extremadura, Andalucía y el interior de la península, con máximas que podrían llegar a los 32ºC.

Esto encaja con la previsión estacional de la Aemet, que indica una primavera más cálida de lo normal. De momento se está cumpliendo, aunque lleguen episodios fríos y lluviosos como el de este fin de semana.