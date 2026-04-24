Es oficial: las deducciones a las que tienes derecho en la declaración de la renta si eres pensionista

Los pensionistas también participan en la campaña de la declaración de la renta. Aunque muchos piensan que sólo los trabajadores tienen que ajustar cuentas con Hacienda o que son los únicos con derecho a deducciones, lo cierto es que si percibes una pensión es un trámite a tener en cuenta.

Lo primero que debes saber es que no existe diferencia entre pensionistas y trabajadores a la hora de estar obligado a presentar la renta. Los umbrales de ingreso que estipula Hacienda son los mismos:

Con un solo pagador : tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Con dos o más pagadores: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores estén por encima de los 1.500 euros.

Una vez llegados a este punto, tienes que plantearte si te merece la pena presentar en caso de que no estés obligado. En muchos casos la respuesta es afirmativa, ya que existe la oportunidad de aplicar deducciones y ahorrar algo de dinero.

Pero ¿cuáles son las deducciones que pueden aplicar los pensionistas en la declaración de la renta?

Deducciones en la renta si eres pensionista

La Agencia Tributaria permite tanto deducciones como reducciones en la renta para los pensionistas. Podrás ahorrar dinero dependiendo de tu situación económica y personal.

Estas son las principales reducciones para pensionistas en la renta:

Rendimientos del trabajo: aplicable a las pensiones que tributan por este concepto. Si tienes una pensión media o baja, puedes ahorrar entre 500 y 1.200 euros al año.

aplicable a las pensiones que tributan por este concepto. Si tienes una pensión media o baja, puedes ahorrar entre 500 y 1.200 euros al año. Mínimo personal y familiar: no es una reducción como tal, pero te exime de tributar una parte de la renta. Permite un ahorro de entre 800 y 1.900 euros si el pensionista tiene más de 65 años.

no es una reducción como tal, pero te exime de tributar una parte de la renta. Permite un ahorro de entre 800 y 1.900 euros si el pensionista tiene más de 65 años. Mínimo por ascendientes: en el caso de que convivan con el pensionista, el ahorra es hasta de 1.400 euros.

en el caso de que convivan con el pensionista, el ahorra es hasta de 1.400 euros. Reducción por discapacidad: si la discapacidad es superior al 33 %, el ahorro puede ser de entre 450 y 900 euros; si la discapacidad es superior al 65%, el ahorro puede ser de entre 1.800 y 2.700 euros.

No dejes pasar la oportunidad si tienes alguna de estas situaciones, pues el ahorro puede ser importante.

Y además, por supuesto, están las deducciones:

Vivienda habitual: para compras de vivienda anteriores al 1 de enero de 2013. En el caso de seguir pagando la hipoteca el ahorro puede ser de hasta 1.356 euros al año.

para compras de vivienda anteriores al 1 de enero de 2013. En el caso de seguir pagando la hipoteca el ahorro puede ser de hasta 1.356 euros al año. Cónyuge con discapacidad a cargo: si el cónyuge tiene una discapacidad superior al 33%, el ahorro puede ser de 1.200 euros anuales.

si el cónyuge tiene una discapacidad superior al 33%, el ahorro puede ser de 1.200 euros anuales. Rehabilitación de vivienda: por las obras de mejora en eficiencia energética en la vivienda habitual el ahorro puede ser de hasta 9.000 euros.

por las obras de mejora en eficiencia energética en la vivienda habitual el ahorro puede ser de hasta 9.000 euros. Donativos y cuotas: por cuotas a sindicatos o donativos a ONGS, el ahorro es del 80 % de los primeros 250 €.

por cuotas a sindicatos o donativos a ONGS, el ahorro es del 80 % de los primeros 250 €. Deducciones autonómicas: dependiendo de la comunidad autónoma es posible ahorrar en otros conceptos, por ejemplo, la compra de gafas y lentillas en la Comunidad Valenciana, La Rioja y Canarias, también las hay por situación de dependencia y otros gastos médicos.

Es importante que conozcas las deducciones autonómicas de tu lugar de residencia. Como siempre pueden surgir dudas en este sentido, recuerda que puedes acudir presencialmente a una oficina de la Agencia Tributaria para presentar la renta allí. Un agente de Hacienda te ayudará durante el proceso.

Y no olvides los plazos que estipula Hacienda: tienes hasta el 30 de junio para presentar la renta y conseguir este ahorro.