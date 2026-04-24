No va a ser fácil, Donald: esta es la única manera que existe para que España abandone la OTAN

Donald Trump quiere a España fuera de la OTAN. El presidente de Estados Unidos lleva meses criticando al gobierno de Pedro Sánchez por su "poca implicación" en la Alianza Atlántica. Primero, por no cumplir con los compromisos de gasto que sí han adquirido el resto de los socios. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump en octubre del año pasado, después de que Sánchez señalara que no elevaría el gasto de España en defensa al 5% del PIB, como así lo exigía el mandatario norteamericano.

El problema se ha agravado en las últimas semanas por la falta de apoyo de España en la ofensiva bélica que Estados Unidos e Israel han iniciado contra Irán. Cabe recordar que España se ha opuesto frontalmente a esta guerra e impidió a Trump utilizar las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para sus operaciones contra el régimen de los ayatolás. El país norteamericano tuvo que retirar sus aviones de territorio español y llevarlos a otras instalaciones europeas.

Este viernes, a través de una información de la agencia Reuters, se ha conocido que un correo electrónico interno del Pentágono habla abiertamente de suspender a España la condición de miembro de la OTAN, club en el que lleva integrado desde 1982. En el mensaje interno se menciona la frustración de Estados Unidos por la supuesta reticencia o negativa de algunos aliados a concederles acceso, uso de bases y derechos de sobrevuelo para la guerra contra Irán, ha explicado un funcionario bajo condición del anonimato. En ese email también se estudia revisar la postura de EE.UU. sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, a modo de castigo para el gobierno británico por mostrar también su oposición al conflicto.

Sánchez, en viaje oficial en Chipre, ha restado interés a este email. "Nosotros no trabajamos en base a correos electrónicos. Trabajamos sobre documentos oficiales y sobre los posicionamientos que haga el gobierno de Estados Unidos. España mantiene una absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha dicho ante los medios de comunicación.

Qué dice el reglamento de la Alianza

Pero, ¿puede Trump echar a España de la OTAN? El reglamento del Tratado del Atlántico Norte no recoge en ninguno de sus artículos un protocolo de expulsión. Es más, ni siquiera se recoge la posibilidad de una propuesta de sanción si no se cumple con algunos de sus mandatos.

La única forma de abandonar la organización es de forma voluntaria. Así lo recoge el artículo 13. Para que un país salga de la alianza, deben haber transcurrido al menos veinte años desde su adhesión al bloque militar y debe notificar su renuncia a Estados Unidos. Tras la notificación formal, debe transcurrir un año hasta que la decisión se haga efectiva. Un procedimiento que ningún país ha hecho en sus casi ochenta años de existencia.

España inició los trámites para entrar en la OTAN el 25 de febrero de 1981, solo cinco años después del fin de la dictadura franquista. Lo consiguió un año después, aunque posteriormente Felipe González celebró un referéndum sobre la permanencia de España en la organización. El 12 de marzo de 1986, el 52,24% de los españoles aprobó finalmente la adhesión.