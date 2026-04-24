Silvia Intxaurrondo repasa, uno por uno, los casos de corrupción del PP hasta llegar a la Kitchen: "Esto no es una opinión"

El juicio de la Kitchen, la operación organizada desde las altas esferas del Ministerio del Interior para espiar y sustraer documentación al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, está copando los principales titulares de esta semana.

En los últimos días han declarado en sede judicial el propio Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. De todo ello han hablado este viernes en La Hora de La 1, el programa que conduce Silvia Intxaurrondo en TVE.

Con su estilo habitual, la periodista vasca ha arrojado luz sobre un caso que, tras varios años, vuelve a estar de actualidad. Así, ha recordado que el PP fue condenado "a título lucrativo incluso".

"Fíjense la gravedad de lo que estamos hablando con esta ligereza", ha apuntado Silvia Intxaurrondo, quien ha recordado que la trama de la operación Kitchen tiene su origen en el caso Gürtel, por el que el PP fue condenado por financiación ilegal.

"¿Quién dio la orden?"

"Esto no es una opinión, eh. Es que ha sido condenado el partido a título lucrativo incluso. Este partido (el PP) se benefició de toda esa financiación ilegal, que entre otras cosas, se usó, según la sentencia, para dopar al partido en determinadas campañas ante citas electorales", ha recordado la presentadora de La Hora de La 1.

Por otro lado, Silvia Intxaurrondo ha destacado que la operación Kitchen "supuestamente venía a tapar cualquier investigación judicial sobre la financiación ilegal del partido" "A que no tuviesen tantas pruebas como pensaban que podían tener", ha añadido.

Asimismo, la periodista de TVE ha traído a colación la operación Cataluña, que tenía como objetivo "cargarse a rivales políticos, entre ellos líderes independentistas y un partido como Podemos".

"Más allá de los tribunales, esto ha tenido consecuencias políticas sobre rivales políticos. ¿Se imaginan? ¿Imaginan el alcance de todas esas consecuencias para una democracia como la nuestra? Pues ese es el tema", ha apuntado Silvia Intxaurrondo.

Por último, la comunicadora ha hecho énfasis en el cerebro de todas estas operaciones. "¿Quién dio la orden? Seguimos sin saber quién dio la orden para que todo esto se montase", ha sentenciado.