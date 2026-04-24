El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid por "vulnerar su honor"

La visita del delegado del Gobierno en Madrid a la Junta Local de Seguridad de Móstoles acaba en amenaza de querella. El alcalde popular de Móstoles, Manuel Bautista, quien precisamente se enfrenta a una querella presunto acoso sexual, se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la reunión celebrada en la ciudad para pedirle su dimisión por los hechos de los que se le acusa.

El motivo de la querella, según han denunciado fuentes municipales a EFE, es que Martín utilizó una reunión institucional organizada para hablar y coordinar la seguridad de las fiestas del 2 de mayo para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Estos supuestos ataques, según ha trasladado el alcalde a su gabinete de prensa, son inadmisibles y suponen una "intromisión en su honor" así como "un uso partidista de un órgano institucional", por lo que ha decidido emprender acciones legales.

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han agregado las mismas fuentes municipales.

El alcalde de Móstoles se niega a dimitir

Bautista fue acusado por parte de una exconcejala de su propio partido por presunto "acoso sexual y laboral", motivo por el cual el delegado del Gobierno ha pedido su dimisión. Lo ha hecho tanto en la reunión que ha criticado el alcalde, como a la salida del Ayuntamiento, al igual que lleva haciendo a lo largo de la semana. "Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo (...) él no la debía presidir (la reunión) por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha lamentado.

Sin embargo, el dirigente de Móstoles se niega a dimitir. Mientras tanto, la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ya ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y ha citado a la exedil para que preste declaración el próximo 29 de junio.