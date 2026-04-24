Jordi Cruz cuenta cómo se hace bien el pan con tomate y se lía la mundial: 2.000 comentarios y los andaluces en pie
"He visto muchas veces cómo se hace con poco rigor".
El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha explicado paso por paso cómo se elabora un buen pan con tomate y ha provocado una multitud de reacciones, con muchos andaluces respondiéndole rápidamente.
"Yo soy catalán y en mi tierra hay una elaboración que se llama pa amb tomàquet que he visto muchas veces cómo se hace con poco rigor, con poco criterio, y la tengo que reivindicar porque es insignia de mi tierra y me gustaría enseñaros cómo se hace un buen pa amb tomàquet, pan con tomate", empieza explicando, en uno de los fragmentos que ha provocado más respuestas desde Andalucía.
"Para hacer un pa amb tomàquet bueno necesitamos primero un buen pan, pan tipo rústico, un pan de hogaza grande, de masa madre, que tenga buena miga y que tenga muy buena corteza, eso es importante. Necesitamos un buen tomate, y un buen aceite de oliva y sal. Hay gente que no le pone ni sal, pero a mí me gusta poner un poquito de sal. Hay gente que le pone incluso pimienta, no pasa nada", explica.
Ingredientes: pan, tomate, aceite y sal
Resumiendo: solo hace falta pan, tomate, aceite y sal. "Tomate se suele utilizar un tomate que llamamos de colgar, un tomate que en invierno se guarda muy bien porque está colgado del techo, no toca el suelo y tiene una piel muy gruesa y por dentro es muy jugoso. Nos sirve cualquier tomate que sea bien de maduración y que tenga mucha jugosidad y una buena piel. Cualquier tomate, pero en mi tierra utilizamos este", señala.
A partir de ahí detalla los pasos:
- Partimos por la mitad el tomate. ¿Cómo se empieza a untar? Nos vamos de la corteza al centro porque la corteza nos sirve para rascar la pulpa del tomate y poder frotarlo mejor. Es decir, frotamos en la corteza y nos vamos para el medio.
- Nos faltaría solo un poquito de sal. Hay gente que no le pone sal al pan con tomate. A mí me gusta poner un poquito de sal.
- Una vez untado hay gente, que yo he visto en recetas antiguas, que incluso frotan la otra parte. Es una forma de entenderlo.
- Ahora buen aceite de oliva. Tiene que ser un aceite fresco, que tenga sabor, afrutado.
"Dejaos de pan con unas rodajas de tomate"
"Buen pan, buen tomate, bien frotado, aceite y sal y encima si le ponéis unas lascas de jamón ibérico, un buen queso... es una forma de comer embutido que no entiendo una forma mejor, no entiendo un bocadillo mejor. Dejaos de pan con unas rodajas de tomate por encima para aliñar porque esto es un lujo", insiste.
En los comentarios, muchos andaluces reclaman la pertenencia del pan con tomate. "Es andaluz. ¿Qué catalán?", dice uno. "El pan con tomate es originario de Andalucía llevado a Cataluña por la inmigración", dice otro.
"Eso es mojar el pan con el agua del tomate"
Otros no están de acuerdo con cómo lo prepara Jordi Cruz. "Perdona, pero soy andaluz y eso que has hecho es mojar el pan con el agua del tomate. El pan se tuesta un poco, se le refriega un ajo, se le pone aceite de oliva, se le pone tomate rayado (sal si quieres) y entonces le pones jamón. Y pum! te he mejorado la receta....", dice uno.
"Yo lo tuesto y luego le restriego el ajo el tomate y poco aceite", apunta otro.