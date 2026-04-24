La Guardia Civil no encuentra restos bilógicos de Esther López en el sótano investigado

Miembros de la Guardia Civil durante un nuevo reconocimiento en la vivienda de los padres del principal sospechoso y acusado de la muerte de Esther López, ocurrida el 16 de abril de 2026 en Traspinedo, Castilla y León, España.

La Guardia Civil no halla restos biológicos de Esther López en el sótano del chalé familiar del investigado. Las autoridades han confirmado que no han encontrado restos compatibles con Esther López, quien fue encontrada sin vida en Traspinedo (Valladolid) en 2022. Al menos, según los primeros análisis de los laboratorios de criminalística.

Las muestras fueron recogidas hace unos días durante un registro realizado por equipos especializados de la Guardia Civil en el sótano de un chalé familiar de la única persona investigada en este caso, Óscar S.M., según han trasladado fuentes de la investigación a EFE.

El informe preliminar sobre ese registro fue remitido el pasado martes e iba acompañado de fotografías sobre los trabajos realizados en este espacio, el cual no figuraba en los planos de la casa, estaba inundado (con un nivel de agua cercano a los 30 centímetros) y fue descubierto por el nuevo propietario de la vivienda días atrás.

De hecho, el hallazgo de este lugar subterráneo, que era desconocido en un inicio por las autoridades, llevó a que la Audiencia de Valladolid devolviera la causa a la plaza 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de la capital. Y, a que posteriormente se acordase su entrada y registro.

La defensa de Óscar niega que su cliente ocultase el sótano a las autoridades

En la inspección participaron una veintena de agentes, entre ellos miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) debido al estado del habitáculo, al que se podía acceder a través de una trampilla conectada a una habitación. En ella estuvo presente Óscar, el principal acusado y quien fue la última persona en verla con vida.

Según argumentó la defensa de Óscar, su cliente no ocultó el llamado 'zulo' (que la Guardia Civil denomina como sótano) a las autoridades y, de hecho, llegó a mencionar el espacio, al que califica de bodega. Además, afirman que durante el registro de 2022, en la que Óscar no entró, ese lugar era visible.

"Si tenemos en cuenta que se recogieron muestras de la base del escritorio de dicha habitación, se tiene así una visibilidad total del suelo. Por eso, resulta mucho más increíble que no se percataran de la misma. Desconocemos por qué el Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO) descartó la inspección de esa parte", han señalado desde la defensa.

"En ningún momento ha ocultado la existencia de esa bodega, es mas, lo manifestó en esa primera inspección ocular, en la que no se le permitió el acceso a la casa", han agregado en un comunicado que recoge 'El Norte de Castilla'. Se espera que el caso vuelva ahora a la Audiencia Providencial de Valladolid para que fije nueva fecha de juicio oral.