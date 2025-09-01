La emotiva carta de despedida de Álex García a su expareja, Verónica Echegui: "Me decías que aquí se sufre mucho"

El pasado lunes se conocía la noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varias semanas ingresada debido a un cáncer. La noticia dejó en shock a la industria del cine español y fueron muchos los que se despidieron de ella, como el cantante Dani Martín, quien compartió pantalla con la actriz en su primera película, Yo soy la Juani.

Sin embargo, una de las más esperadas era la de Álex García, con quien Echegui mantuvo una relación de 13 años, dejándose ver juntos en diversas alfombras rojas y recibiendo por parte de la actriz el agradecimiento al recibir el Goya a Mejor cortometraje de ficción que recibió por Tótem Loba en 2022, donde participó como productor. Ambos se conocieron e iniciaron su relación en 2009 al coprotagonizar la cinta Seis puntos sobre Emma.

García no había hecho ningún comentario público hasta este domingo cuando ha publicado una emotiva carta de despedida en el diario El País. El actor comienza recordando una estancia de ambos en Rumanía "¡Fara frica!' Nos gritaban mientras nuestros pies llenos de barro volaban en mitad de aquella tormenta en Rumanía. ¡Fara frica! Y nos agarraban las manos y cada vez se sumaban más y más personas...", recuerda García, quien ha destacado el amor que se dedicaban el uno al otro.

"Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos... Porque amor, llama a amor. Y así era siempre contigo", ha señalado antes de continuar describiendo la escena en la que Echegui optó por usar una bolsa de basura para protegerse de la lluvia.

"Entre charcos y altavoces a todo volumen que rompían la realidad. Ahí eras feliz", señala el actor que ha destacado la capacidad de adaptarse a distintos papeles y situaciones de Echegui. "Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria.... Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas. La oscura raíz del grito, que diría Lorca. Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad. Que todos somos uno, el árbol, la ola, tu padre y la hormiga que sube por la pared del dormitorio en verano...", explica.

El intérprete destaca la capacidad de su expareja de transmitir a través de sus personajes. "Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta a veces tan dual... Por eso tus personajes son universales. Porque son uno y tú eras todos. Ahí también eras feliz", recuerda.

"Me decías, libélula, que aquí se sufre mucho, y no entendías por qué. Solo el arte te ha ayudado siempre a sanar esa pregunta sin respuesta", reflexiona en la carta. García apunta a que tras su fallecimiento, "una ola de Amor" ha recorrido el país, a pesar de las diferencias: "Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor...".

En sus deseos, García espera que ese fenómeno "continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren...".

A lo largo de sus líneas, el actor de La Novia también recuerda otro viaje con Echegui, a Katmandú, donde protagonizó la cinta homónima de Icíar Bollaín en 2012, donde junto al Ganges reflexionaron sobre la muerte: "Me dijiste que no entendías por qué sufríamos tanto en los funerales en España. Por qué no celebrar la vida de la persona, más que lamentarla".

"Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre", añade García, recordando el fallecimiento del director de Seis puntos sobre Emma en 2022.

"Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado... y bailar libre al fin. Tu partida me ha recordado millones de momentos... entre ellos aquel día en Rumanía. A la mañana siguiente preguntamos qué significaba 'fara fricka'. Sin miedo, significaba", recuerda sobre el mencionado viaje juntos antes de concluir que seguirá con su legado "sin miedo". "Así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor", concluye.