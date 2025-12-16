La española 'Sirat', de Oliver Laxe, entra en la 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías

Sirat sigue causando sensaciones más allá de las fronteras españolas. La película española, del director franco-gallego Oliver Laxe, se ha colocado entre las precandidatas para optar al Óscar en cinco categorías, incluyendo mejor película internacional, banda sonora y sonido, tal y como ha informado este martes la Academia del cine de Hollywood.

Hasta ahora, solo La Sociedad de la Nieve de J.A. Bayona había conseguido pasar el corte en cuatro categorías hace dos años. La cinta fue nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería, pero no ganó en ninguna de las dos categorías.

Ahora, habrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para saber si finalmente Sirat se convierte en nominada en todas o en alguna de las categorías para la próxima ceremonia, que tendrá lugar el 15 de marzo.

La película de Laxe fue la elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98.ª edición en 2026. La cinta de Oliver Laxe superó a otras dos candidatas: Sorda, de Eva Libertad, y Romería, de Carla Simón.

De este modo, el pasado mes de septiembre inició su camino para el Oscar esperando a conocer si entraba en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

El cineasta, recelaba esta misma mañana de sus opciones en los Oscar durante la presentación de la muestra sobre la película que se exhibe en el Museo Reina Sofía. "No es una película 'oscary', que es como lo llaman allí. No creo que lo logre, la verdad. Tampoco me proyecto, me ha parecido ya meritorio estar en las quinielas con una película que va muy a contracorriente de estos tiempos de algoritmo", ha afirmado al director.

El cineasta ha recalcado que no "cree" que vaya a ganar el Oscar, pero admite estar "muy contento" por el viaje que está haciendo la película y por su conexión con el público. "El hecho de que la gente haya hablado tanto, ya sea a los que les gusta como a los que no, para mí es un síntoma de que la película ha hecho bien su trabajo", ha remarcado.

"Estoy muy tranquilo y muy en paz porque he conseguido lo que quería, que era conectar con el público. Ojalá llegue lo más lejos posible porque eso es legitimarme para las siguientes películas y más libertad supondrá", ha destacado.