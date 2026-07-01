Vende su casa por 112.000 euros y se va a vivir a una autocaravana: "Ahorro 400 euros al mes"

Ronan lo dejó todo para irse a vivir a una autocaravana. Este hombre francés de 30 años vendió su casa por 120.000 euros y optó por comprar un vehículo de segunda mano. Así, en 2022 comenzó una vida itinerante que mantiene a día de hoy.

"No me gusta vivir en el mismo lugar varios meses seguidos, quiero que el entorno me sorprenda", expone Ronan a Le Figaro, donde también cuenta que trabaja con su ordenador portátil desde la propia caravana.

Al tener libertad de movimiento y no encontrarse anclado a un lugar concreto, Ronan suele desplazarse por toda Francia y países del sur de Europa como España, Portugal o Italia.

"No les he dicho a mis clientes que ya no tengo una dirección postal fija, por miedo a que mi estilo de vida les preocupe y a que parezca un solitario", relata este programador autodidacta, a pesar de que se muestra satisfecho con su estilo de vida.

El beneficio por la venta de su piso fue crucial

Sin la plusvalía obtenida por la venta de su vivienda, la opción de vivir en una autocaravana no sería real.

Ronan poseía un inmueble adquirido por 45.000 euros y reformado por 25.000 euros. En 2021 lo vendió por 112.000 euros. Gracias a este beneficio de 42.000 euros compró una autocaravana por 22.000 euros, a la que luego aplicó diferentes mejoras para poder vivir y trabajar cómodamente.

Después de esta operación empezó su nueva aventura. Uno de sus únicos requisitos es disponer de conexión 4G o 5G para poder desarrollar su trabajo como programador web freelance.

Ronan apuesta por una vida austera

Una de las claves del estilo de vida de Ronan es la austeridad. Según explica a Le Figaro, ahora tiene menos gastos que cuando vivía en una casa.

Los ingresos que le proporciona su trabajo son de alrededor de 1.800 euros netos al mes. En combustible gasta 200 euros mensuales, en gas 300 euros al año y en estancias en campings entre 5 y 20 euros al día, dependiendo de como planteé sus viajes y desplazamientos.

"Ahora ahorro 400 euros al mes", desvela. Cuando era propietario tenía gastos fijos de luz, gas y agua, siendo estos más elevados. También debía afrontar el pago de diversos impuestos relacionados con la vivienda. Aunque disponía de más comodidades, ahorraba menos.

Como mayor inconveniente, señala que viajar en invierno es difícil porque "bajan las temperaturas, me suelo quedar en un mismo sitio y gasto más electricidad".