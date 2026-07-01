El juez cita como testigos a los fiscales que se reunieron con Leire Díez: Villafañe y López
La testifical del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz queda condicionada a lo que declaren estos testigos.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos el próximo día 15 a los dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General.
Se trata del ex teniente fiscal Diego Villafañe, y la fiscal adscrita Beatriz López. La testifical del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, solicitada, como las dos anteriores, por la acusación popular que lidera el PP, queda condicionada a lo que declaren estos testigos, según señala la providencia, a la que ha tenido acceso EFE.
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