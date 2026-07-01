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El juez cita como testigos a los fiscales que se reunieron con Leire Díez: Villafañe y López
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El juez cita como testigos a los fiscales que se reunieron con Leire Díez: Villafañe y López

La testifical del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz queda condicionada a lo que declaren estos testigos.

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Imagen de archivo de la exmilitante socialista Leire Díez, mientras periodistas le preguntan antes de su entrada en la sede de Ferraz.
Imagen de archivo de la exmilitante socialista Leire Díez, mientras periodistas le preguntan antes de su entrada en la sede de Ferraz.Carlos Luján/Europa Press via Getty Images

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos el próximo día 15 a los dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General.

Se trata del ex teniente fiscal Diego Villafañe, y la fiscal adscrita Beatriz López. La testifical del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, solicitada, como las dos anteriores, por la acusación popular que lidera el PP, queda condicionada a lo que declaren estos testigos, según señala la providencia, a la que ha tenido acceso EFE.

—Noticia de última hora, en ampliación—

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