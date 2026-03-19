Sara Rubayo, historiadora del Arte: "Picasso está siempre en el ojo del huracán y Caravaggio goza de un indulto. La diferencia es la distancia en el tiempo, no la gravedad de lo que hicieron"

¿Se puede separar la obra del artista? este es el eterno debate que la historiadora del arte Sara Rubayo ha reavivado. Sin duda, es uno de los más intensos del panorama cultural actual ya que engloba la relación entre la vida personal de los artistas y el valor de sus obras.

En un contexto donde está muy de moda la llamada 'cultura de la cancelación', su reflexión es contundente: “Pablo Picasso está siempre en el ojo del huracán y Caravaggio goza de un indulto. La diferencia es la distancia en el tiempo, no la gravedad de lo que hicieron”, explica en La aventura del saber de RTVE.

Sus palabras apuntan directamente a una contradicción en la forma en que la sociedad juzga a los creadores: no todos son medidos con el mismo rasero, y el paso del tiempo juega un papel clave en esa percepción.

Polémica de Rosalía con Picasso

Este tema también lo trató recientemente la cantante internacional Rosalía quien participó en una charla con la escritora Mariana Enríquez, donde habló sobre este mismo debate y también mencionó a Pablo Picasso.

Durante la conversación, la artista afirmó que le gusta el pintor y que no le supone un problema separar la obra del artista, aunque reconoció que quizá, de haberlo conocido, no le habría caído bien. Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, con opiniones muy divididas.

Mientras algunos usuarios defendieron su postura, otros la criticaron por considerar que minimizaba comportamientos problemáticos asociados a la vida del pintor como las acusaciones de maltrato. La controversia creció rápidamente y días después, Rosalía publicó un vídeo disculpándose y reconociendo que se había equivocado.

Tres formas de mirar el arte y al artista

Sara Rubayo explica que existen tres grandes posiciones a la hora de abordar este dilema. La primera es el autonomismo, que defiende separar completamente la obra de la vida del artista: lo importante es el arte, independientemente de quién lo haya creado.

En el extremo opuesto se sitúa el moralismo, muy presente en redes sociales, que considera inseparables la obra y la persona. Bajo esta visión, valorar positivamente una obra implica validar la conducta de su autor, lo que puede llevar a su rechazo o “cancelación”.

Entre ambas posturas se encuentra el contextualismo, defendido por la mayoría de historiadores del arte. Esta perspectiva propone estudiar tanto la obra como la biografía del artista para comprender mejor su contexto, sin necesidad de justificar su comportamiento.

Picasso y Caravaggio: dos casos, dos varas de medir

Según comparó la historiadora del arte, el contraste entre Picasso y Caravaggio ilustra perfectamente esta tensión. Ambos tuvieron vidas personales controvertidas, pero su tratamiento público es muy distinto.

Mientras Picasso sigue siendo objeto de debate constante, cuestionado desde una mirada contemporánea, Caravaggio parece disfrutar de una especie de “indulto histórico”. Para Rubayo, esto no se debe a una diferencia en la gravedad de sus actos, sino a varios factores.

El primero es la distancia temporal. Caravaggio vivió en el siglo XVII, un periodo que hoy se percibe como lejano, lo que reduce la capacidad de identificación y juicio moral desde el presente. Picasso, en cambio, pertenece al siglo XX, mucho más cercano y documentado.

El peso del contexto y la documentación

Otro elemento clave es el acceso a la información. La vida de Picasso está ampliamente documentada, lo que permite examinar sus actos con detalle y, en ocasiones, con mayor severidad. En el caso de Caravaggio, la información es más limitada y fragmentaria, lo que facilita que ciertos aspectos pasen desapercibidos.

Además, el gusto personal también influye. “Caravaggio gusta mucho”, señala implícitamente la experta, mientras que la obra de Picasso puede resultar más compleja o difícil de entender, lo que condiciona la percepción del público.

Cuando el artista se convierte en símbolo

Rubayo destaca otro factor decisivo que es la conversión del artista en símbolo. Picasso no es solo una persona, sino un emblema del arte del siglo XX. Este estatus lo convierte en un “campo de batalla cultural”, donde se proyectan debates sobre moral, poder y cultura.

Cuando esto ocurre, la figura humana queda relegada y el personaje se transforma en un icono sujeto a constante estudio. Algo similar ha sucedido con otras figuras culturales, cuya identidad real queda eclipsada por su significado simbólico.

Un debate sin respuestas simples

La historiadora insiste en que este debate no admite soluciones fáciles. “Los humanos somos complejos, llenos de matices”, recuerda, criticando la tendencia a la polarización en redes sociales, donde a menudo se reduce la discusión a estar “a favor o en contra”.

También subraya que la idea de una moral completamente pura es una ilusión. "No hay nadie moralmente puro, ni lo ha habido, ni lo habrá". Los valores cambian con el tiempo y ningún individuo está libre de contradicciones. Ni la cancelación automática ni la indiferencia total ofrecen respuestas satisfactorias.