Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sara Rubayo, historiadora del Arte: "Picasso está siempre en el ojo del huracán y Caravaggio goza de un indulto. La diferencia es la distancia en el tiempo, no la gravedad de lo que hicieron"
Cultura
Cultura

Sara Rubayo, historiadora del Arte: "Picasso está siempre en el ojo del huracán y Caravaggio goza de un indulto. La diferencia es la distancia en el tiempo, no la gravedad de lo que hicieron"

"No hay nadie moralmente puro, ni lo ha habido, ni lo habrá". 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Picasso y Caravaggio
Picasso y Caravaggio

¿Se puede separar la obra del artista? este es el eterno debate que la historiadora del arte Sara Rubayo ha reavivado. Sin duda, es uno de los más intensos del panorama cultural actual ya que engloba la relación entre la vida personal de los artistas y el valor de sus obras. 

En un contexto donde está muy de moda la llamada 'cultura de la cancelación', su reflexión es contundente: “Pablo Picasso está siempre en el ojo del huracán y Caravaggio goza de un indulto. La diferencia es la distancia en el tiempo, no la gravedad de lo que hicieron”, explica en La aventura del saber de RTVE.

Sus palabras apuntan directamente a una contradicción en la forma en que la sociedad juzga a los creadores: no todos son medidos con el mismo rasero, y el paso del tiempo juega un papel clave en esa percepción.

Polémica de Rosalía con Picasso

Este tema también lo trató recientemente la cantante internacional Rosalía quien participó en una charla con la escritora Mariana Enríquez, donde habló sobre este mismo debate y también mencionó a Pablo Picasso. 

Durante la conversación, la artista afirmó que le gusta el pintor y que no le supone un problema separar la obra del artista, aunque reconoció que quizá, de haberlo conocido, no le habría caído bien. Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, con opiniones muy divididas. 

Mientras algunos usuarios defendieron su postura, otros la criticaron por considerar que minimizaba comportamientos problemáticos asociados a la vida del pintor como las acusaciones de maltrato. La controversia creció rápidamente y días después, Rosalía publicó un vídeo disculpándose y reconociendo que se había equivocado. 

Tres formas de mirar el arte y al artista

Sara Rubayo explica que existen tres grandes posiciones a la hora de abordar este dilema. La primera es el autonomismo, que defiende separar completamente la obra de la vida del artista: lo importante es el arte, independientemente de quién lo haya creado.

En el extremo opuesto se sitúa el moralismo, muy presente en redes sociales, que considera inseparables la obra y la persona. Bajo esta visión, valorar positivamente una obra implica validar la conducta de su autor, lo que puede llevar a su rechazo o “cancelación”.

Entre ambas posturas se encuentra el contextualismo, defendido por la mayoría de historiadores del arte. Esta perspectiva propone estudiar tanto la obra como la biografía del artista para comprender mejor su contexto, sin necesidad de justificar su comportamiento.

Picasso y Caravaggio: dos casos, dos varas de medir

Según comparó la historiadora del arte, el contraste entre Picasso y Caravaggio ilustra perfectamente esta tensión. Ambos tuvieron vidas personales controvertidas, pero su tratamiento público es muy distinto.

Mientras Picasso sigue siendo objeto de debate constante, cuestionado desde una mirada contemporánea, Caravaggio parece disfrutar de una especie de “indulto histórico”. Para Rubayo, esto no se debe a una diferencia en la gravedad de sus actos, sino a varios factores.

El primero es la distancia temporal. Caravaggio vivió en el siglo XVII, un periodo que hoy se percibe como lejano, lo que reduce la capacidad de identificación y juicio moral desde el presente. Picasso, en cambio, pertenece al siglo XX, mucho más cercano y documentado.

El peso del contexto y la documentación

Otro elemento clave es el acceso a la información. La vida de Picasso está ampliamente documentada, lo que permite examinar sus actos con detalle y, en ocasiones, con mayor severidad. En el caso de Caravaggio, la información es más limitada y fragmentaria, lo que facilita que ciertos aspectos pasen desapercibidos.

Además, el gusto personal también influye. “Caravaggio gusta mucho”, señala implícitamente la experta, mientras que la obra de Picasso puede resultar más compleja o difícil de entender, lo que condiciona la percepción del público.

Cuando el artista se convierte en símbolo

Rubayo destaca otro factor decisivo que es la conversión del artista en símbolo. Picasso no es solo una persona, sino un emblema del arte del siglo XX. Este estatus lo convierte en un “campo de batalla cultural”, donde se proyectan debates sobre moral, poder y cultura.

Cuando esto ocurre, la figura humana queda relegada y el personaje se transforma en un icono sujeto a constante estudio. Algo similar ha sucedido con otras figuras culturales, cuya identidad real queda eclipsada por su significado simbólico.

Un debate sin respuestas simples

La historiadora insiste en que este debate no admite soluciones fáciles. “Los humanos somos complejos, llenos de matices”, recuerda, criticando la tendencia a la polarización en redes sociales, donde a menudo se reduce la discusión a estar “a favor o en contra”. 

También subraya que la idea de una moral completamente pura es una ilusión. "No hay nadie moralmente puro, ni lo ha habido, ni lo habrá". Los valores cambian con el tiempo y ningún individuo está libre de contradicciones. Ni la cancelación automática ni la indiferencia total ofrecen respuestas satisfactorias.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos