Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Oreja de Van Gogh lanza un adelanto de su primera canción con Amaia Montero en el regreso de la cantante al grupo
Cultura

Cultura

La Oreja de Van Gogh lanza un adelanto de su primera canción con Amaia Montero en el regreso de la cantante al grupo

Tras anunciar la vuelta de Amaia y la salida temporal de Pablo Benegas, la banda donostiarra ha publicado un vídeo que muestra que viene nueva música.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, en los Premios de la Academia Española de la Música en 2004.WireImage

Después de un año de especulaciones por fin se ha conocido que La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero. Después de ver el renacimiento musical de la cantante interpretando Rosas en uno de los conciertos que Karol G ofreció en Madrid en verano de 2024, las cosas se fueron precipitando. 

El 14 de octubre de ese año el grupo anunció la salida de Leire Martínez, que pasó más de 15 años como vocalista de la banda. Hubo polémica por un comunicado que Leire no firmó. Al final pasaron página, ella ha seguido en solitario, y ellos, LODVG, se centraron en preparar un nuevo comienzo y de paso jugar al misterio.

  La Oreja de Van Gogh, en la foto del comunicado.La Oreja de Van Gogh

Ese misterio se desveló un año y un día después de la marcha de Leire Martínez con un comunicado en el que la banda anuncia que Amaia Montero vuelve, vamos, lo que era un secreto a voces, pero añadiendo que Pablo Benegas, el guitarrista, se toma un tiempo. No se va para siempre, sigue formando parte de LODVG, pero como señala el comunicado.

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", explicó la banda.

Así suena lo nuevo de LODVG con Amaia Montero

Otra sorpresa es que no han anunciado fechas de gira en el comunicado, que parece que llegarán, pero sí han compartido nueva música. Se trata de un vistazo a lo que viene, que supone que Amaia Montero vuelve a poner voz a los temas de la que fue su banda por primera vez desde 2007, cuando comunicó que se marchaba para hacer carrera en solitario.

"Que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo. Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer. No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever" son algunas de las estrofas de esta canción entonadas por Amaia Montero. Vienen cosas nuevas, sí, pero tampoco olvidan su música anterior. Eso ya se verá y se escuchará más adelante.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 