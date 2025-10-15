La Oreja de Van Gogh lanza un adelanto de su primera canción con Amaia Montero en el regreso de la cantante al grupo

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, en los Premios de la Academia Española de la Música en 2004.

Después de un año de especulaciones por fin se ha conocido que La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero. Después de ver el renacimiento musical de la cantante interpretando Rosas en uno de los conciertos que Karol G ofreció en Madrid en verano de 2024, las cosas se fueron precipitando.

El 14 de octubre de ese año el grupo anunció la salida de Leire Martínez, que pasó más de 15 años como vocalista de la banda. Hubo polémica por un comunicado que Leire no firmó. Al final pasaron página, ella ha seguido en solitario, y ellos, LODVG, se centraron en preparar un nuevo comienzo y de paso jugar al misterio.

La Oreja de Van Gogh, en la foto del comunicado. La Oreja de Van Gogh

Ese misterio se desveló un año y un día después de la marcha de Leire Martínez con un comunicado en el que la banda anuncia que Amaia Montero vuelve, vamos, lo que era un secreto a voces, pero añadiendo que Pablo Benegas, el guitarrista, se toma un tiempo. No se va para siempre, sigue formando parte de LODVG, pero como señala el comunicado.

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", explicó la banda.

Así suena lo nuevo de LODVG con Amaia Montero

Otra sorpresa es que no han anunciado fechas de gira en el comunicado, que parece que llegarán, pero sí han compartido nueva música. Se trata de un vistazo a lo que viene, que supone que Amaia Montero vuelve a poner voz a los temas de la que fue su banda por primera vez desde 2007, cuando comunicó que se marchaba para hacer carrera en solitario.

"Que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo. Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer. No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever" son algunas de las estrofas de esta canción entonadas por Amaia Montero. Vienen cosas nuevas, sí, pero tampoco olvidan su música anterior. Eso ya se verá y se escuchará más adelante.