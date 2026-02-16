Huelga de médicos en España: cuánto dura, servicios mínimos y cómo afecta a los pacientes

¡A la huelga! Los médicos españoles están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

"Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos", señaló Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid.

¿Cuándo son estos paros?

El formato acordado para esos paros que comienzan este lunes es el de una semana de huelga al mes desde febrero y hasta el mes de junio, como primera etapa. Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

¿Cuáles son los servicios mínimos?

Los servicios mínimos serán del 100% en el 061, los servicios de urgencias, guardias médicas, quirófanos urgentes, partos, reanimación, ucis, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos. Mientras, serán del el 75% o del 50% en atención primaria según cada Comunidad Autónoma.

Puedes leer los servicios mínimos que hay confirmados en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial.