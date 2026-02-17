Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Patricia, joven, ha pagado 1.324 euros por su factura de la luz: "Tenemos que empezar a prestar más atención al uso de los equipos"
Sociedad
Patricia, joven, ha pagado 1.324 euros por su factura de la luz: "Tenemos que empezar a prestar más atención al uso de los equipos"

"Es un precio loco".

Helena Zarco García
Retrato de una mujer de mediana edad revisando sus facturas de energía en casa, sentada en la cocina. Tiene expresión preocupada y se toca la cara con la mano mientras mira las facturas. El enfoque se centra en la mujer mientras la arquitectura interior del dormitorio está desenfocada.
Mujer preocupada revisando facturas en casaGetty Images

La Influencer finlandesa Patricia Ström, conocida en redes como @patriciastrom no olvidará fácilmente el momento en que abrió su última factura de la luz. “No esperaba que fuera tanto”, confesó tras descubrir que debía pagar una cuota muy elevada correspondiente al mes de enero.

El encarecimiento de la electricidad en Finlandia y un mayor consumo dispararon el recibo hasta una cifra récord en su hogar. Una cantidad que, según reconoce, supuso “uno de los mayores shocks” de su vida. En total fueron 1.324 euros de factura. 

El caso de Ström no es el único ya que en Finlandia, los precios de la electricidad en el mercado mayorista se han disparado en los últimos meses, llevando a muchas familias al límite. Las facturas eléctricas han llegado a cifras inesperadas de numerosos hogares, especialmente en pleno invierno, cuando el consumo energético se dispara.

Calefacción eléctrica y alto consumo

Ström vive con su marido en una casa independiente con calefacción eléctrica. En la misma parcela de unos 3.000 metros cuadrados también reside su hijo de veinte años, en un estudio separado. La familia asegura que ha utilizado la electricidad con normalidad y que no suele vigilar de cerca las fluctuaciones del precio, pese a tener una tarifa vinculada al mercado.

“En la vida cotidiana de un emprendedor ocupado no siempre hay tiempo para vigilar las horas punta”, explica según recoge un medio finlandés. Sin embargo, reconoce que con la electricidad indexada es fundamental estar atento: “Es bueno que tengas tiempo para vigilar esas horas punta en la electricidad del intercambio, y cuando no lo haces, lo notas”.

En enero, el consumo eléctrico del hogar alcanzó los 6.100 kWh. La cifra es superior a la del mismo mes del año pasado, cuando consumieron 4.300 kWh y pagaron 597 euros, incluyendo la distribución. Aunque el consumo aumentó alrededor de un 30%, la factura más que se duplicó. “Eso es alrededor del treinta por ciento más, pero sigue siendo un precio loco”, lamenta.

Jacuzzi, saunas y dispositivos bajo la lupa

A pesar del impacto, Ström asegura que pagará la factura sin quejarse. No obstante, reconoce que la experiencia le ha hecho replantearse ciertos hábitos. “Tenemos que empezar a prestar más atención al uso de los dispositivos”, afirma.

En su vivienda cuentan con jacuzzi interior y exterior, además de saunas y otros equipos que incrementan notablemente el gasto energético durante los meses fríos. Hasta ahora no habían controlado de forma estricta cuándo utilizaban estos sistemas, pero el recibo de enero ha cambiado su perspectiva.

También destaca la enorme diferencia entre los meses de invierno y los más cálidos. En verano, su factura ronda los 100 euros. “Es una diferencia realmente grande. Por suerte, el invierno pronto terminará. El verano compensa un poco”, comenta. La familia no dispone de paneles solares, lo que podría ayudar a mitigar los costes en determinadas épocas del año.

