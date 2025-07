La primera familia de Marvel renace con la vuelta de 'Los 4 Fantásticos', la piedra angular de una nueva fase del género de superhéroes

© 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.

Julio ha sido testigo de un nuevo fenómeno en cine: el propio Barbenheimer del género de superhéroes. Todo comenzó con el esperado reinicio de Superman bajo la batuta de James Gunn, y culmina ahora, este 24 de julio de 2025, con Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, una película que no solo representa un nuevo origen de la primera familia de Marvel, sino también un pequeño hito en su accidentada historia en la pantalla grande. Por primera vez en cuatro intentos—número que, por supuesto, no deja de tener su carga simbólica— la primera familia de Marvel aprueba con nota para la crítica profesional. Con un arranque sólido del 89% en Rotten Tomatoes, la película se erige como el primer consenso positivo sobre estos personajes que, hasta ahora, parecían condenados a no encontrar su lugar en el cine. Qué ha cambiado, y por qué ahora, está en los detalles.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos se sumergen en una Nueva York sesentera y con una estética retrofuturista, como si Matt Shakman, el director, hubiera arrancado las páginas de los cómics de Jack Kirby. De hecho, cuesta no pensar que Stan Lee y Kirby estarían orgullosos del resultado. Todo en pantalla respira como un homenaje respetuoso, casi reverencial, al espíritu creativo que les dio vida. Más que una superproducción al uso, se siente como un cómic en movimiento: colores vivos y un diseño cuidado que convierten cada plano en una viñeta.

En medio de ese espectáculo visual emerge, quizá, una de las películas más íntimas del Universo Cinematográfico de Marvel—junto a Thunderbolts*—, en la que hay más corazón que destrucción... Hasta que cierto “devorador de mundos” aparece en escena.

Matt Shakman parte con la premisa de que la familia ya está formada, establecida y ampliamente conocida por el mundo. Son los únicos superhéroes en activo y su fama es parte del paisaje cotidiano. La película no se centra tanto en el cómo surgieron—tampoco es que lo olviden— sino en el cómo viven. No se narra un origen, sino una dinámica: una familia que intenta mantenerse unida mientras su planeta amenaza con desmoronarse. El motor de la trama es, sin dudas, la llegada de Silver Surfer—Estela Plateada en castellano, interpretada por una Julia Garner de 10— el heraldo que llega desde el espacio que anuncia un fin inminente: Galactus se acerca, y con él, un hambre infinito.

Cuando la familia intenta ser prevenida y son ellos los que se acercan al titán, todo el plan sale mal y vuelven a la Tierra para prepararse ante la inminente llegada. Para sorpresa de todos, el motivo de Galactus para destruir el planeta deja de ser el hambre y se centra en raptar al hijo de Reed Richards y Sue Storm: Franklin Richards. Un personaje que, en los cómics, es uno de los más poderosos de todo el universo, cuyos poderes no conocen límite. El único que, según Galactus, puede llegar a saciar su infinita hambre y el sucesor perfecto de su trono, al percibir un poder cósmico latente. Ahí la historia alcanza el peso emocional: sacrificar a un niño para salvar a la humanidad.

El reparto, el gran éxito

Parte del éxito de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos reside en un reparto principal que encaja y transmite una química genuina. No es temerario decir Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach han disipado toda duda en los primeros minutos de la película—o dicho de otro modo, callar bocas—. Juntos construyen una relación que sostiene toda la película.

Pedro Pascal ofrece un Reed Richards profundamente humano, marcado por su necesidad de control y obsesión científica. Es el Mr. Fantástico que el UCM necesitaba. Su arco emocional alcanza su punto culminante cuando, por primera vez, la ciencia parece no ser suficiente.

Vanessa Kirby carga con el corazón de la película. Su Sue Storm es valiente, decidida y vulnerable a partes iguales, siendo la brújula emocional del grupo. Joseph Quinn sorprende al alejarse del estereotipo del “chico bromista”—cuando lo es, son en momentos que no desentonan— que popularizó Chris Evans. Su Antorcha Humana conserva el carisma y le añade la inteligencia que siempre ha tenido, intuición y un fondo emocional que lo elevan. Ebon Moss aporta a Ben Grimm una calidez inesperada: ‘La Cosa’ es madura y esencial para que el grupo no se quiebre del todo.

Galactus, un imponente villano con subdesarrollo

Y luego está Galactus (Ralph Ineson). No como una nube indefinida ni como una sombra abstracta, sino como siempre debió ser: un titán, una fuerza cósmica aterradora, majestuosa y vestida con uno de los diseños más imponentes y fieles al cómic que Marvel ha entregado en la gran pantalla hasta ahora. Su mera aparición impone, y cada plano hace tragar saliva. Sin embargo, pese a su presencia, su desarrollo como personaje queda bastante superficial y poco elaborado en la película. No ha logrado ser el antagonista completo que podría ser, pero aprueba suficiente.

Mención aparte merece la elección de voz en el doblaje en castellano, donde Rafael Azcárraga—conocido por su imponente registro vocal—presta su voz al devorador de mundos. No había otro mejor para llenarlo de gravedad, de ese eco y solemnidad que se impone al resto. Pero según ha comentado el actor de doblaje a El HuffPost, le ha resultado uno de esos papeles complicados precisamente por el tono: "Quizá lo más complicado era buscar un tono tan grave, tan bestia, mantenerlo a lo largo del personaje, porque está fuera de mí en mi registro habitual".

A diferencia del resto de personajes de la película, Galactus fue el único que en el estudio de grabación no pudieron ver de forma completa: "Entendimos que quizás debería ser por no desvelar, creo que querían darle ese secretismo". "También fueron muchos gestos, como en la pelea de la batalla final, pero no fue especialmente complicado comparado con otros papeles".

Lo que está por venir ilusiona a cualquier fan del género

Marvel no solo ha rehabilitado a su primera familia, sino que ha trazado un nuevo camino para su universo cinematográfico. En una época donde parece que el género de superhéroes parece desgastado, esta película recuerda que todavía hay un espacio para la emoción y, sobre todo, la sorpresa. La película funciona como una historia cerrada, pero, ojo, también como la piedra angular de lo que está por venir próximamente. Porque justo cuando parecía que todo se había calmado… Llega la escena postcréditos que desata toda una tormenta—ojo, que llegan los spoilers...—.

En ella, vemos a Sue Storm leyéndole un libro a su hijo Franklin (de ya cuatro años, por lo que hay un salto temporal importante) y va a buscar otro. Al volver, Sue se encuentra con alguien que está acariciando al niño… Ahí estaba. Un encapuchado de capa verde, el mismísimo Dr. Doom estaba allí, el próximo gran villano global de Marvel, que será interpretado por nada más, y nada menos, que Robert Downey Jr.

¿Cómo ha llegado hasta el Edificio Baxter? ¿Es posible que sepa lo que Franklin esconde en su interior? ¿O ha sido el propio niño quien lo ha traído, de forma inconsciente, con sus latentes poderes cósmicos? Esa ha sido la gran pregunta que ha quedado flotando, pero una cosa está clara: la gran amenaza ya está aquí. Así se planta una semilla de lo que será el próximo gran evento: Los Vengadores: Doomsday.... Antes de que todo lo que conocemos hasta ahora, sea nada más que un recuerdo, pues el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha anunciado que muchos de los héroes clásicos serán recasteados.