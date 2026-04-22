La próxima película de Woody Allen, ambientada en Madrid, comenzará a grabarse en octubre

Woody Allen, director conocido por Annie Hall y Manhattan, rodará su próxima película, titulada provisionalmente como Wasp 2026, en la capital madrileña bajo el patrocinio del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que otorgará al cineasta 1,5 millones de euros.

Aunque inicialmente estaba previsto que se grabara esta primavera, el rodaje se ha trasladado a octubre, según ha sido comunicado a través de la Consejería madrileña de Cultura.

Según las fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid, la película servirá "para contribuir al posicionamiento de Madrid como un lugar atractivo al que viajar, el proyecto audiovisual mostrará de manera claramente reconocible la Comunidad y su singular paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita. La película, que se estrenará en todo el mundo, también será presentada en un festival internacional y se preestrenará en tres ciudades internacionales”.

La Comunidad ha decidido apostar por un director que ha estado en medio de un escándalo por abusos sexuales contra su hija Dylan. Desde que se intensificaron las revelaciones sobre la vida personal de Allen, el director ya no goza del aplauso unánime de Hollywood.

Con respecto a Wasp 2026, Allen expresó en el comunicado de la productora Wanda Visión su alegría por volver a España: "Estaré muy feliz de volver. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado".

La última película del cineasta, Golpe de suerte, se estrenó en 2023 en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia. "En este sentido, las películas de Woody Allen, reconocidas mundialmente y con un carácter atemporal, destacan además por el papel protagonista que otorgan al lugar donde transcurre la acción, lo que convierte sus proyectos en un vehículo especialmente valioso para proyectar la identidad de una ciudad o una región”, aseguró la Comunidad.

Además, una de las condiciones del contrato de patrocinio era incluir 'Madrid' en el título de la película. En este sentido, el filme pretende contribuir al turismo. Según afirmó la Comunidad de Madrid, “el peso de esta industria en la economía y el empleo madrileño es más del doble que la media nacional. El pasado 2024 dejó más de 7.200 millones de euros y una aportación al PIB del 2,6%. Según los datos de 2025, hasta el mes de agosto se han producido en torno a 500 rodajes entre publicidad, largometrajes, series y cortometrajes.