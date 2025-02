La sentencia a favor de Paco Lucía amenaza con terremoto en la música y su hija confiesa: "Mi padre se quedó en blanco cuando le avisé"

Este martes se conoció una sentencia histórica dentro de la industria musical. La Sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que Paco de Lucía es el único autor de 37 obras flamencas, entre ellas la emblemática Entre dos aguas.

Esta sentencia ratificaba la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, que en abril de 2023 y tras 14 años de litigio dirimió la reclamación promovida por los herederos de guitarrista contra el productor José Torregrosa, quien figuraba como coautor en los temas cuando se limitó a transcribir las partituras de el de Algeciras.

Esta sentencia abre la puerta a que otros compositores reclamen la autoría total de sus piezas a los productores que se limitaban a transcribir las partituras. "La sentencia nos la ha enviado él desde el cielo, lo tengo clarísimo", señaló este martes Lucía Sánchez, hija de Paco de Lucía y abogada especialista en derechos de autor a cargo del caso, justo el día que se cumplían 11 años del fallecimiento del guitarrista.

"Mi padre no lo sabía, él se dedicaba a lo suyo y yo me puse a estudiar y cuando se lo dije se quedó blanco, no daba crédito", recordó Sánchez, quien descubrió y le dijo a su padre que no era el único autor de Entre dos aguas. "Esa obra es mía", recordó que le dijo su padre.

Tras esto, llamaron Teddy Bautista, entonces director de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), quien les confirmó que Torregrosa figuraba como coautor junto a su padre.

Para Sánchez, la sentencia sienta un "precedente" para el futuro de la los derechos de autor en España y aseguró a medios como Europa Sur, que "muchos autores" se han dirigido a ella para interesarse por el caso y tratar de recuperar la autoría completa de sus composiciones.

"Está muy bien redactada, muy bien explicada, muy clara, es digna de ser leída", señaló la abogada, que aseguró que vivía el momento con "doble ilusión". Por un lado, por hacerse justicia con su padre y, por otro, por acabar con un "uso habitual" injusto en la industria musical.