Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las palabras de Robe Iniesta sobre la muerte: "Están pasando balas cerca"
Cultura
Cultura

Las palabras de Robe Iniesta sobre la muerte: "Están pasando balas cerca"

El que fuera líder de Extremoduro habló en una entrevista con 'Mariskal Rock' sobre el fallecimiento de dos excompañeros.

Marina Prats
Marina Prats
Robe Iniesta, líder de Extremoduro, en un concierto el pasado 2024.
Robe Iniesta, exlíder de Extremoduro, en un concierto el pasado 2024.Europa Press via Getty Images

Día fatídico para el rock y la música española. Robe Iniesta, quien fuera líder de Extremoduro y uno de los compositores más reputados del país, ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación ha confirmado la noticia sin detallar las causas de la muerte, pero sí ensalzando el valor de las canciones del extremeño, sus letras y su huella en la música patria. 

"Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han señalado en su comunicado. 

Iniesta ha trascendido a lo largo de su carrera los límites del rock y de la música siendo para algunos considerado un referente a nivel literario o filosófico, especialmente tras sus trabajos en solitario que ha publicado desde 2015 como Lo que aletea en nuestras cabezas o su último disco Se nos lleva el aire (2023), pero también en su incursión literaria con la novela El viaje íntimo de la locura (2009).

No ha habido tema que Iniesta no haya abordado en sus canciones: del amor al desamor, pasando por las reflexiones sobre lo efímero de la existencia, sobre la libertad, sobre lo terrenal y lo divino, el poder del arte, la subversión, las drogas, la crítica social o el paso del tiempo. Tampoco ha dejado en ningún momento de hablar de la muerte, un tema que ha acompañado en temas como ese Stand by o Tango suicida, ni ha sido un tema que haya evitado en entrevistas.

En una de estas charlas, con la revista Mariskal Rock en 2021, habló sobre el fallecimiento de dos de los que fueran excomponentes de Extramoduro: Luis Von Fanta, el primer batería de la formación de Plasencia, fallecido en 2012, y Carlos 'El Sucio', exbajista del grupo, en 2021.

Ante la pregunta del periodista Juan Destroyer, de cómo recibía estas noticias, Iniesta no lo dudaba: "¡Pues que están pasando las balas cerca! Es que claro, no somos chavalitos, ha pasado mucho tiempo desde aquello. Salo ya tenía 67 años, tampoco son sorpresas de gente joven, ¿no?".

"Hemos llevado nuestra vida y… Creo que todos eran más mayores que yo, Selu y Carlos también. Bueno, ha sido un poco coincidencia", señaló entonces y dejó claro su deseo de superar esos 67 años de su excompañero: "No lo sé, tío, ya veremos, ¡Ojalá!".

"No me veo con 70 años cantando Jesucristo García"

Iniesta siempre ha dejado claro, a pesar de sus idas y venidas con Iñaki Uoho o de no sentirse representado por lo que en un momento fue Extremoduro, que no se iba a apartar de la música.

"Me veo en el escenario con 70 años. No sé como quién, pero me veo cantando siempre. A lo mejor en el escenario no, pero haciendo canciones sí. A lo mejor del escenario puede que algún día me canse, pero de hacer canciones no", dijo en una entrevista en 2012 con Rocksesion, donde dejó claro que se vería —como no podía ser de otra forma— haciendo lo que le diera la gana.

"No me veo atado a ninguna pauta ni a ningún estilo. Ni me veo con 70 años cantando Jesucristo García, a no ser que me dé mucho punto. No me veo cantando canciones que me pida la gente, canciones que compuse hace 40 o 50 años. Eso no", señaló entonces. 

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 