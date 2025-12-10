Las palabras de Robe Iniesta sobre la muerte: "Están pasando balas cerca"

Día fatídico para el rock y la música española. Robe Iniesta, quien fuera líder de Extremoduro y uno de los compositores más reputados del país, ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación ha confirmado la noticia sin detallar las causas de la muerte, pero sí ensalzando el valor de las canciones del extremeño, sus letras y su huella en la música patria.

"Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han señalado en su comunicado.

Iniesta ha trascendido a lo largo de su carrera los límites del rock y de la música siendo para algunos considerado un referente a nivel literario o filosófico, especialmente tras sus trabajos en solitario que ha publicado desde 2015 como Lo que aletea en nuestras cabezas o su último disco Se nos lleva el aire (2023), pero también en su incursión literaria con la novela El viaje íntimo de la locura (2009).

No ha habido tema que Iniesta no haya abordado en sus canciones: del amor al desamor, pasando por las reflexiones sobre lo efímero de la existencia, sobre la libertad, sobre lo terrenal y lo divino, el poder del arte, la subversión, las drogas, la crítica social o el paso del tiempo. Tampoco ha dejado en ningún momento de hablar de la muerte, un tema que ha acompañado en temas como ese Stand by o Tango suicida, ni ha sido un tema que haya evitado en entrevistas.

En una de estas charlas, con la revista Mariskal Rock en 2021, habló sobre el fallecimiento de dos de los que fueran excomponentes de Extramoduro: Luis Von Fanta, el primer batería de la formación de Plasencia, fallecido en 2012, y Carlos 'El Sucio', exbajista del grupo, en 2021.

Ante la pregunta del periodista Juan Destroyer, de cómo recibía estas noticias, Iniesta no lo dudaba: "¡Pues que están pasando las balas cerca! Es que claro, no somos chavalitos, ha pasado mucho tiempo desde aquello. Salo ya tenía 67 años, tampoco son sorpresas de gente joven, ¿no?".

"Hemos llevado nuestra vida y… Creo que todos eran más mayores que yo, Selu y Carlos también. Bueno, ha sido un poco coincidencia", señaló entonces y dejó claro su deseo de superar esos 67 años de su excompañero: "No lo sé, tío, ya veremos, ¡Ojalá!".

"No me veo con 70 años cantando Jesucristo García"

Iniesta siempre ha dejado claro, a pesar de sus idas y venidas con Iñaki Uoho o de no sentirse representado por lo que en un momento fue Extremoduro, que no se iba a apartar de la música.

"Me veo en el escenario con 70 años. No sé como quién, pero me veo cantando siempre. A lo mejor en el escenario no, pero haciendo canciones sí. A lo mejor del escenario puede que algún día me canse, pero de hacer canciones no", dijo en una entrevista en 2012 con Rocksesion, donde dejó claro que se vería —como no podía ser de otra forma— haciendo lo que le diera la gana.

"No me veo atado a ninguna pauta ni a ningún estilo. Ni me veo con 70 años cantando Jesucristo García, a no ser que me dé mucho punto. No me veo cantando canciones que me pida la gente, canciones que compuse hace 40 o 50 años. Eso no", señaló entonces.