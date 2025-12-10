Muere una mujer tras recibir una brutal paliza a manos de su pareja, que está libre

Una mujer pasa junto a un muro que dice "Ni una menos", en Valencia, en 2022.

Una mujer de 43 años ha fallecido en València tras recibir una brutal paliza a manos, presuntamente, de su pareja sentimental, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. La confirmación formal por violencia machista por parte de las autoridades políticas aún no ha llegado.

La agresión tuvo lugar en la noche del viernes al sábado pasado en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja. Sobre todo, la mujer tenía serias heridas por golpes y patadas, concentradas en la cabeza,

La mujer, de nacionalidad española como su agresor, llamada Natividad y de 50 años, según informa el diario Levante, recibió una brutal paliza que le llevó al Hospital Universitari La Fe de València, donde ha permanecido tres días en coma hasta que, finalmente, ha fallecido, según ha trascendido en la mañana de este miércoles. Al parecer, no había presentado denuncia alguna.

Su pareja sentimental, de 49 años, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. En ese momento la mujer no había fallecido todavía. "La Fiscalía no pidió prisión para él a pesar del estado gravísimo en que se encontraba la víctima, con daños cerebrales irreversibles", indica el diario valenciano, que añade que el hombre tenía "antecedentes por violencia machista sobre otras mujeres".

Tres horas agonizando

"Ahora, tras su muerte, la orden de protección es perdido toda utilidad y tendrá que ser invalidada. El juez deberá decidir ahora si ordena o no la detención de nuevo del investigado, una vez que el delito de lesiones graves ha pasado a ser de homicidio", abunda.

Levante da unos detalles espeluznantes sobre lo ocurrido. Al parecer, el agresor se asustó al ver lo que había hecho y "alertó a su madre", pero "como la mujer no podía llamar -tiene una discapacidad con movilidad reducida-, el ahora investigado pidió a una vecina que llamase al 112". Tarde: "para entonces Nati llevaba más de tres horas herida y agonizando. Esa falta de atención médica ha podido ser crucial en el desenlace fatal", expone.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, han indicado las mismas fuentes.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.