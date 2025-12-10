Lo que dice Baltasar Garzón de la sentencia del Fiscal General del Estado va a traer cola

Baltasar Garzón ha estado en El Intermedio para hablar de la sentencia condenatoria al ya exfiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y no ha podido ser más claro al definirla como "incomprensible, carente de base probatoria, arbitraria y parcial".

En una entrevista con Sandra Sabatés y con El Gran Wyoming, Garzón ha reaccionado a la sentencia emitida este martes — 19 días después de conocerse el fallo— . El Alto Tribunal condena a García Ortiz tanto por el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso como por la nota de prensa y destaca que no debió "responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

Garzón responde en el programa de laSexta que no hay "ninguna prueba condenatoria" contra García Ortiz y considera que la sentencia del Supremo no está basada en pruebas: "Se conjetura permanentemente una serie de afirmaciones como si fueran hechos constatados y probados, y son presunciones, intuiciones, que se basan en interpretaciones parciales que no se corresponden con las pruebas".

Garzón apostilla que la sentencia del Alto Tribunal, que "debería ser el faro en el que todos nos vemos reflejados", tendría que haber sido "de una contundencia y exhaustividad que no dejara duda alguna". Por el contrario, en este caso, "quedan más dudas y certezas de que no ha ocurrido, que de que ha sucedido".

"No puedes decir que la condena al fiscal general del Estado está basada en pruebas y hechos", comenta el exmagistrado, que solo ve "presunción", algo que está "prohibido" en el derecho penal.

Vías legales para Ortiz

¿Y ahora qué? García Ortiz tiene ante sí un panorama complicado. ¿Puede recurrir esta sentencia? Lo cierto es que no; las sentencias del Supremo son firmes y no cabe recurso. Lo que sí podría hacer es presentar un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales en firme, pero que rara vez prospera porque es el propio Supremo el que debe resolverlo.

Otra posible puerta sería la del indulto, que podría basarse en los dos votos particulares que eran proclives a la absolución. Ese proceso se iniciaría con una solicitud al Ministerio de Justicia, que después recopila informes y, finalmente, va al Consejo de Ministros, donde se toma la decisión final.

Respecto a Europa, podría acudir al El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene la potestad de poder verificar si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades.