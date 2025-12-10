Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José Sacristán no se corta absolutamente nada y resume en seis palabras, y qué palabras, lo que ha hecho Juan Carlos I
Es casi imposible hablar más claro.

Rodrigo Carretero
José Sacristán y Juan Carlos I
El actor José Sacristán y el rey emérito, Juan Carlos I.GETTY

Las memorias de Juan Carlos I, llamadas Reconciliación y publicadas por la editorial Planeta en España el pasado 3 de diciembre, están provocando innumerables reacciones incluso en el extranjero, ya que el emérito ha dado entrevistas hasta en Francia para hablar de su libro.

En esas páginas, el padre de Felipe VI deja frases jugosas y algo parecido a una petición de perdón a los españoles: "No me engaño a mí mismo. También he cometido errores de juicio en mi vida privada. Por amor y por amistad. Por exceso de confianza y también de ceguera. Lo admito y me arrepiento".

"He tenido mis debilidades. Es cierto, he tenido relaciones que han resultado perjudiciales y he recibido regalos que a algunos les pueden parecer inapropiados", afirma también Juan Carlos I en el libro, en el que se reivindica en cualquier caso: "Se me ha acusado de muchas faltas, e incluso de haberme enriquecido con supuestas comisiones, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. No voy a rehuir estas calumnias. Nunca he pretendido ser un santo, pero he hecho todo lo que he podido por España y no he fallado como rey constitucional".

Uno de los últimos en pronunciarse sobre la figura del rey Juan Carlos ha sido el actor José Sacristán, que no se ha cortado ni un pelo cuando, en una entrevista en Diario Sur, le han preguntado por las memorias del emérito.

Sacristán lamenta que se "ha ido todo a la mierda"

"No tengo opinión sobre el particular porque no lo he leído", empieza diciendo Sacristán para rápidamente opinar sobre la figura del rey emérito: "Pero lamento el engaño y el fraude estrepitoso. Yo pensé en un momento determinado que confiaba en la figura y en la acción de este hombre. Pero se ha ido todo a la mierda". 

Luego remata con seis palabras demoledoras: "Lo ha llenado todo de mierda". También se pronuncia sobre los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que se cumplieron el pasado 20 de noviembre, y hace una referencia implícita a la encuesta del CIS de octubre según la que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

La extrema derecha "intenta blanquear lo siniestro del franquismo"

"Lamento que se vuelvan a oír voces que yo creí que nunca se iban a oír y lamento que haya una deriva hacia esta extrema derecha siniestra que está apareciendo. Intenta blanquear todo lo siniestro del franquismo. Por resumirlo de alguna manera, porque si no, podríamos tirarnos aquí hablando demasiado tiempo", critica Sacristán.

