Las frases de Robe Iniesta que dejan claro que perdemos a un referente musical y sentimental

El cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, durante una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes, el 11 de agosto de 2021 en Madrid.

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado. Es un día duro, este miércoles.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

Robe es y será único por su estilo de rock transgresivo, que fusiona poesía profunda, letras introspectativas y filosóficas, y una sonoridad guitarrística muy personal (de acordes a punteos), lo que lo ha convertido en un referente del rock español, un poeta-músico que trasciende géneros y conecta con la gente a través de sus letras honestas y su autenticidad como artista y ser humano. Por eso, sus reflexiones, sus letras y sus denuncias, siempre con la justicia y la igualdad por bandera, seguirán con nosotros siempre.

"Canto con el corazón y, si no lo siento, pienso que estoy haciendo el ridículo". Eso no pasó nunca. Estos son algunos de sus pensamientos, hechos letra de canción.

Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón.

Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera.

Como buen guerrero puedo dar la talla; puedo darlo todo, pues doy todo por perdido en cada batalla y nunca me he rendido, porque si la pierdo, ¿para qué quiero estar vivo?

Llanuras bélicas y páramos de asceta no fue por estos campos el bíblico jardín ; son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín.

Tú por hacer, yo por quedarme tan parado y los dos juntos por tener nuestra cabeza en otro lado.

Y verás el resurgir, poderoso, del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias; y caer mil veces más y levantarse de nuevo, sin más bandera que sus güevos.

Y si fuera mi vida una escalera me la he pasao entera buscando el siguiente escalón, convencido de que estás en el tejado esperando a ver si llego yo.

Las banderas de mi casa son la ropa tendía.

Qué más me da no cumplir mis promesas, si tengo el infierno prometido.

Para algunos la vida es cabalgar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Y yo, que más humilde soy, solo pido que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte mecido hasta el siguiente.

¿Dónde está la salvación que, mortal, buscas? ¿De qué pediré perdón? No me importa, si en mi vida ni hay remedio ni entra Dios, me importa ser siempre yo, mis dioses colores son.

¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita; que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan.

Se acabó, el odio me arroyó la razón: Con mi época estoy comprometido. Y el amor, se fue volando por el balcón, a donde no tuviera enemigos.

Todas las noches que estoy contigo tu eres quien come, yo soy comido.