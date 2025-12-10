Feijóo atiza a Sánchez por las denuncias contra Salazar: "Ha pasado usted del 'hermana, yo sí te creo', al 'calladita estás más guapa'"

La última sesión de control al Gobierno de este 2025 en el Congreso ha estado marcada por el feminismo y las acusaciones por agresión sexual contra Paco Salazar, exalto cargo del Gobierno en Moncloa. En otro tenso rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP ha expresado que el presidente del Gobierno aprendió las lecciones de feminismo en los "prostíbulos", mientras que Sánchez le ha dicho que la gran amenaza de las mujeres "es la gran coalición del negacionismo" que conforman PP y Vox.

En el pleno de este miércoles, Feijóo ha empezado preguntando a Sánchez qué atributos vio él "en Cerdán, Koldo y Salazar para convertirles en sus hombres de confianza". Sánchez, en una rápida respuesta, ha dicho que el feminismo da lecciones a todos. "La gran diferencia es que nosotros asumimos los errores y ustedes se abrazan al error histórico, que es Vox", ha expresado.

La respuesta no ha contentado a Feijóo, que ha igualado al presidente con todos ellos. "Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted es uno de ellos. ¿Es Salazar también un gran desconocido para usted? Entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Ha pasado del "hermana, yo sí te creo" al "calladita estás muy guapa'. Las lecciones de feminismo se las debieron enseñar en los prostíbulos. El feminismo no se predica, se practica", ha señalado.

Feijóo también ha afeado que "la mitad" de su Gobierno no estuviera hoy presente en la sesión de control al Gobierno. "Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción. No tienen presupuesto, mayoría... Sólo escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado", le ha insistido.

En su segunda réplica, Sánchez ha tirado de datos. "El acoso laboral, según una encuesta de Igualdad, es un problema estructural, sistémico. Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral. Y este Gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria el aprobar protocolos antiacoso", ha expresado.

Después, se ha referido a algunos casos sobre presuntas agresiones sexuales del PP en Algeciras y Estepona, que el PP habría ignorado como ocurrió con el caso de Nevenka Fernández en Ponferrada, hace ya dos décadas. "Este Gobierno es el que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el SMI, cuando revalorizamos las pensiones, cuando aprobamos la ley de paridad, con el pacto de Estado contra la violencia de Género... Este Gobierno apoya a las mujeres y, si hay una amenaza, es la coalición negacionista que usted forma con Abascal", ha concluido.