Ramón Espinar se despide de Robe con una descripción del cantante que lo dice todo

Día triste para la música española. Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y fundador de la banda Extremoduro, ha fallecido este miércoles a los 63 años. La noticia rápidamente ha dejado en shock a los millones de seguidores de un artista, escritor, poeta y compositor único que está considerado como una de la figuras centrales del rock en español.

"Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", así lo han comunicado desde su agencia de comunicación, Dromedario Records, en la que ha sido la "nota de prensa más triste de nuestra vida".

"Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona", han afirmado.

En la nota han añadido que "como buen filósofo nos has enseñado a pensar, como artista… la definición de perfeccionismo al Extremo". "Como líder político, capaz de poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox. Como líder social, sus planes para salvar el mundo: campañas ecologistas, ayudas a ONG", han destacado.

Iniesta, en noviembre de 2024, se vio obligado a cancelar los últimos conciertos previstos en el WiZink Center de Madrid como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar.

Las reacciones no se han hecho esperar y las redes sociales se han llenado de imágenes, textos, momentos de los conciertos y frases de las canciones tanto de Robe en solitario como de Extremoduro.

La despedida de Ramón Espinar

Una de las más sinceras ha sido la del expolítico de Unidas Podemos y analista en televisión Ramón Espinar, que ha querido despedirse del artista de Plasencia con un sincero tuit.

"Agila es el disco que más he escuchado en mi vida. Extremoduro no es una banda, es un punto de encuentro. Y, hoy, una pena enorme por Robe, el mejor letrista de este país", ha afirmado.

"Ojalá que tu voz sea tan fuerte que a veces retumben las montañas. Que la tierra te sea leve, mito", ha añadido Espinar, junto a una imagen del cantante en uno de sus conciertos de Extremoduro.