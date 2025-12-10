Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jordi Évole se despide de Robe Iniesta sin nombrarlo y cuenta los 'me gusta' por cientos en minutos
El líder de 'Extremoduro' ha fallecido a los 63 años. 

El periodista Jordi Évole, presentador de 'Lo de Évole'.GETTY

Robe Iniesta ha fallecido este miércoles 10 de diciembre a los 63 años. En lo que han denominado "la nota de prensa más triste de nuestra vida", su discográfica Dromedario Records ha compartido la noticia de su muerte. 

Autor de himnos que perdurarán para siempre en la historia de España y del idioma español, Robe era, como dice el comunicado, "el último gran filósofo", el "último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones". 

Su fallecimiento llega un año después de anunciar la suspensión de sus últimos conciertos en Madrid tras haberle diagnosticado un tromboembolismo pulmonar. "Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona", prosigue el texto de despedida de la que ha sido su casa discográfica.  

"Hoy despedimos al maestro de maestros"
Comunicado de Dromedario Records

En redes, numerosos rostros conocidos se han despedido del artista de Plasencia, que fue reconocido en septiembre de 2014 con la Medalla de Extremadura, el máximo galardón que otorga esta comunidad autónoma.

Uno de los más aplaudidos en su breve mensaje ha sido el periodista Jordi Évole, que ha escrito simplemente un: "Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas pezuñas". Una frase de uno de los temas más míticos de Extremoduro Ama, ama y ensancha el alma, escrito por él y por Manolo Chinato y una de las canciones más populares de Deltoya

Este bar no está cansado de despedidas

La figura de Robe no entiende de edades, de ideologías ni de gustos musicales. La suya es la voz de varias generaciones y así se ha podido ver en todos aquellos que lo han despedido en redes sociales. 

"Su música es tan poderosa que nos sobrevivirá a todos. Un gigante con canciones que atravesarán el tiempo y generaciones. Hace unos años le hice esta foto. Tímido, carismático, huidizo, genio. Vaya putada Robe", ha dicho de él el periodista Carlos del Amor.

En lo político, Pedro Sánchez ha escrito: "Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno. Hasta siempre, Robe". Y Feijóo: "Su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable. Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable". 

Álvaro Palazón

 

